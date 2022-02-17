Врач в Белгороде ударила ребёнка с аутизмом. Минздрав проводит проверку

Posted 17 февраля 2022, 08:01
Published 17 февраля 2022, 08:01
Modified 1 декабря, 08:13
Updated 1 декабря, 08:13
В Сети появилась история о том, как врач-кардиолог в детской поликлинике № 4 ударила ребёнка по попе. Причиной стало то, что малыш капризничал. Глава регионального минздрава Андрей Иконников написал, что ведомство проведёт соответствующую проверку, о её итогах сообщат матери.
О том, как ребёнка с аутизмом ударила врач, рассказала мама мальчика Татьяна Мазур. Женщина сообщила, что плохо слышит, поэтому ей приходится общаться через заметки в телефоне или с помощью ручки и бумаги. В больницу мать с ребёнком пришли 2 февраля. На телефоне белгородка написала о том, чего боится ребёнок, врач прочитала и поняла.
Позже медик начала надевать на малыша пульсоксиметр, он испугался и начал капризничать. Врач сказала, что ему нужно принимать успокоительное. Мать успокоила ребёнка, но когда кардиолог начала снимать с него свитер, малыш испугался и стал капризничать ещё больше. Медик ударила мальчика по попе. Естественно, это не помогло, а ребёнок не захотел успокаиваться.
Женщина объяснила врачу, что у малыша аутизм, поэтому он так себя и ведёт. В ответ медик сказала женщине приходить в августе со спокойным ребёнком. Сама белгородка отмечает, что впервые увидела подобное от врачей. Также она хотела поругать кардиолога, но не стала вступать в конфликт. Позже белгородка попросила позвонить своего переводчика заведующему поликлиники, однако к телефону никто не подошёл.