Врач в Белгороде ударила ребёнка с аутизмом. Минздрав проводит проверку

Позже медик начала надевать на малыша пульсоксиметр, он испугался и начал капризничать. Врач сказала, что ему нужно принимать успокоительное. Мать успокоила ребёнка, но когда кардиолог начала снимать с него свитер, малыш испугался и стал капризничать ещё больше. Медик ударила мальчика по попе. Естественно, это не помогло, а ребёнок не захотел успокаиваться.