В Белгородской области чипированные собаки сбиваются в стаи и пугают людей

Posted 17 февраля 2022, 05:15
Published 17 февраля 2022, 05:15
Modified 1 декабря, 08:13
Updated 1 декабря, 08:13
Жительница посёлка Ракитное Белгородской области рассказала «Бел.Ру» о возросшем числе бездомных чипированных собак на улицах поселения. Если в тёплое время года главной проблемой для уличных собак в Ракитном является голод, то с наступлением зимы к нему добавляется ещё и мороз. В этом году зимой животные нашли убежище в подъездах и подвалах многоквартирных домов, другие — возле дверей магазинов. Подкармливают животных местные жители и продавцы торговых точек.
Бездомные собаки сбиваются в стаи, а люди опасаются за свою безопасность. Также жители сомневаются в том, что собак стерилизуют и кастрируют, а не просто ставят им бирки в уши.
Пройти спокойно с домашней собакой бывает невозможно, рядом почти всегда бегают бездомные, некоторые из них настроены агрессивно.Жительница посёлка Ракитное
«Бел.Ру» решило направить официальный запрос в администрацию Ракитянского района и выяснить, сколько на территории муниципалитета обитает бездомных собак и кто занимается их отловом.
Из ответа известно, что на территории Ракитного зарегистрированы 83 чипированные и 28 бездомных нечипированных собак. На территории всего района насчитывается 130 чипированных собак и 49 бездомных нечипированных.
Ответственность за содержание и отлов собак несёт муниципалитет. Как сообщили в местной администрации, контракты на отлов животных были заключены с ООО «МиЛена» из Курской области.
Если собака нападёт на человека, в администрации советуют позвонить по номеру 102 или обратиться в больницу. Для отлова агрессивных и бездомных собак сообщить необходимо в администрацию городского или сельского поселения.
«Бел.Ру» связалось с председателем Курской общественной организации «Право жить» Екатериной Жильниковой, чтобы узнать, могут ли чипированные собаки сбиваться в стаи. По словам зоозащитницы, чипированные собаки также могут сбиваться в стаи, несмотря на то, что они стерилизованные.
Собаки дружат между собой. Они не живут одни, им нужна компания. Нужно просто расформировывать стаи, убирать агрессивных, задиристых или крупных. У нас в Курске были такие стаи, мы убрали там одну-две собаки, и наступили тишина и порядок. Стаи никого не беспокоят и никого не трогают.Екатерина Жильникова
Также Екатерина Жильникова высказалась об организации ООО «МиЛена», которая занимается отловом и чипированием собак в Ракитянском районе. По её словам, животных в этой компании содержат в плохих условиях: «В „МиЛене“ мы были пару раз. Это, конечно, жуткое зрелище. Мнение нашей организации: там животных содержат недостойно и в плохих условиях. Они неправильно организовали работу приюта и содержание животных».
Также Екатерина Жильникова отмечает, что после чипирования собак «МиЛена» оставляет их не в тех местах, в которых выловила. Животных фирма маркирует жёлтыми бирками.
О курском приюте «МиЛена» мы писали неоднократно. В прошлом году муниципалитеты Белгородской области расторгали контракт с организацией после проверок прокуратуры. Фатежский районный суд тогда запрещал «МиЛене» работать с животными из-за нарушений.
В начале 2022 года в приюте зоозащитники нашли гималайского медведя без признаков жизни. В этот же день они сняли на видео собак и щенков, которые сидели в грязных клетках и вольерах приюта в собственных экскрементах.
В настоящий момент отловом собак в регионе занимаются следующие организации: МБУ «Управление Белгорблагоустройство», УШУ «Старооскольское Городское Многоотраслевое Производственное Объединение Коммунального Хозяйства», АНО «Центр содержания и защиты животных „Добрый дом“» и ООО «МиЛена».
Как сообщили «Бел.Ру» в региональном правительстве в ответе на официальный запрос редакции, в прошлом году на прежние места обитания в области вернули 1214 собак после чипирования. Больше всего животных вернули в Белгород (137), Губкинский горокруг (312), Прохоровский район (172), Старооскольский горокруг (126) и Ракитянский район (118). В 2022 году планируется отловить больше 2 тыс. собак.
При необходимости отлова собак без владельца в правительстве области рекомендуют обращаться в органы местного самоуправления. Также в правительстве сообщили, что в 2022 году муниципальным образованиям региона выделили 13,7 млн рублей на содержание животных без владельца.
Кроме того, в регионе планируют построить четыре новых приюта для бездомных собак. В настоящий момент работают только четыре приюта на 700 мест.
Напомним, недавно появилась информация о том, что стая собак в Шопино пугает местных детей. В настоящий момент следователи устанавливают организацию, которая занимает отловом этих собак. В 2020 году мы также писали о том, что стая чипированных собак нападает на людей в Губкине в мкр. Лебеди.