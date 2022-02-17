В Белгородской области чипированные собаки сбиваются в стаи и пугают людей

Жительница посёлка Ракитное Белгородской области рассказала «Бел.Ру» о возросшем числе бездомных чипированных собак на улицах поселения. Если в тёплое время года главной проблемой для уличных собак в Ракитном является голод, то с наступлением зимы к нему добавляется ещё и мороз. В этом году зимой животные нашли убежище в подъездах и подвалах многоквартирных домов, другие — возле дверей магазинов. Подкармливают животных местные жители и продавцы торговых точек.