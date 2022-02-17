В Белгороде нашли убийцу спустя шесть лет после преступления

Posted 17 февраля 2022, 07:25
Published 17 февраля 2022, 07:25
Modified 1 декабря, 08:12
Updated 1 декабря, 08:12
По словам Коробейникова, в 2021 году правоохранители уделяли особое внимание преступлениям прошлых лет, по которым ранее виновные не были установлены. Всего в прошедшем году раскрыли 88 таких преступлений. 22 из них относят к категории тяжких и особо тяжких.
К примеру, правоохранители раскрыли убийство жителя Белгорода 1979 года рождения. Его скелет нашли в 2016 году в Белгородском районе. Преступление совершил отец убитого.
Напомним, в ноябре 2021 года во время проведения земляных работ возле драмтеатра имени Щепкина в Белгороде обнаружили человеческие останки времён Великой Отечественной войны. Части скелета отправили экспертам.
А в 2021 году правоохранители установили убийцу мужчины, чей скелет обнаружили в 2013 году в лесу урочища Авдеевское вблизи села Ближняя Игуменка Белгородского района. Эксперты заключили, что мужчина погиб от черепно-мозговой травмы.
Оказалось, что похоронил погибшего его 44-летний брат, который проживал в областном центре. А убийцей стал отец, который на момент обнаружения останков сына уже умер.
Раскрыли в 2021 году оперативники и убийство, которое произошло в посёлке Волоконовка. Там в начале августа без следа исчез 57-летний мужчина. Об исчезновении заявил сын. Правоохранители выяснили, что в деле замешан сожитель дочери пропавшего. Парень рассказал, что повздорил с отцом любимой и избил его, а потом задушил электрическим кабелем. Труп он закопал во дворе дома убитого.