В Белгороде нашли убийцу спустя шесть лет после преступления

Раскрыли в 2021 году оперативники и убийство, которое произошло в посёлке Волоконовка. Там в начале августа без следа исчез 57-летний мужчина. Об исчезновении заявил сын. Правоохранители выяснили, что в деле замешан сожитель дочери пропавшего. Парень рассказал, что повздорил с отцом любимой и избил его, а потом задушил электрическим кабелем. Труп он закопал во дворе дома убитого.