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Posted 17 февраля 2022, 07:25

Published 17 февраля 2022, 07:25

Modified 1 декабря, 08:12

Updated 1 декабря, 08:12

В Белгороде нашли убийцу спустя шесть лет после преступления

17 февраля 2022, 07:25
Сюжет
Происшествие
В 2016 году в Белгородском районе нашли человеческие кости. Они принадлежали мужчине. Найти убийцу смогли спустя шесть лет. Об этом рассказал начальник управления МВД по Белгороду Александр Коробейников.

По словам Коробейникова, в 2021 году правоохранители уделяли особое внимание преступлениям прошлых лет, по которым ранее виновные не были установлены. Всего в прошедшем году раскрыли 88 таких преступлений. 22 из них относят к категории тяжких и особо тяжких.

К примеру, правоохранители раскрыли убийство жителя Белгорода 1979 года рождения. Его скелет нашли в 2016 году в Белгородском районе. Преступление совершил отец убитого.

Напомним, в ноябре 2021 года во время проведения земляных работ возле драмтеатра имени Щепкина в Белгороде обнаружили человеческие останки времён Великой Отечественной войны. Части скелета отправили экспертам.

А в 2021 году правоохранители установили убийцу мужчины, чей скелет обнаружили в 2013 году в лесу урочища Авдеевское вблизи села Ближняя Игуменка Белгородского района. Эксперты заключили, что мужчина погиб от черепно-мозговой травмы.

Оказалось, что похоронил погибшего его 44-летний брат, который проживал в областном центре. А убийцей стал отец, который на момент обнаружения останков сына уже умер.

Раскрыли в 2021 году оперативники и убийство, которое произошло в посёлке Волоконовка. Там в начале августа без следа исчез 57-летний мужчина. Об исчезновении заявил сын. Правоохранители выяснили, что в деле замешан сожитель дочери пропавшего. Парень рассказал, что повздорил с отцом любимой и избил его, а потом задушил электрическим кабелем. Труп он закопал во дворе дома убитого.

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