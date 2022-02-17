Кравцов: Белгородская область должна войти в топ-10 регионов по образованию

Posted 17 февраля 2022, 11:48
Published 17 февраля 2022, 11:48
Modified 1 декабря, 07:31
Updated 1 декабря, 07:31
Министр просвещения Кравцов обсудил план развития системы образования в регионе с губернатором Вячеславом Гладковым. Впервые Минпросвещения совместно с Белгородской областью начнёт реализацию комплексной программы развития образования. Основная цель состоит в том, чтобы регион вошёл в десятку лучших субъектов по качеству образования.
Как отмечает Кравцов, несмотря на то, что в регионе в систему образования уже вложили много усилий, нужно идти дальше и продолжать развиваться. Для достижения наилучших результатов в область в качестве нового министра образования направили Андрея Милёхина.
По словам министра, в фокусе его внимания всегда находятся ключевые вопросы — модернизация педагогического образования и развитие педагогических кадров. Также Кравцов добавил, что так они хотят показать, что вне зависимости от местожительства школьники получают качественное образование.
Ещё одной программой, в которой может поучаствовать область, стал «Профессионалитет». Это стало возможным благодаря большому опыту региона в подготовке кадров для работы в сельском хозяйстве. Площадкой для реализации проекта может стать Корочанский сельскохозяйственный техникум.
Губернатор Вячеслав Гладков подчеркнул, что уровень образования в области должен выйти на передовые позиции в России. Он отметил, что главной задачей властей стала помощь педагогам — увеличение зарплаты и уменьшение документооборота.