bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля 2022, 11:48

Published 17 февраля 2022, 11:48

Modified 1 декабря, 07:31

Updated 1 декабря, 07:31

Кравцов: Белгородская область должна войти в топ-10 регионов по образованию

17 февраля 2022, 11:48
Сюжет
Губернатор
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что регион должен войти в десятку лучших по качеству образования. Минпросвещения впервые начнёт реализацию программы развития системы образования совместно с регионом. Об этом сообщили в областном правительстве.

Министр просвещения Кравцов обсудил план развития системы образования в регионе с губернатором Вячеславом Гладковым. Впервые Минпросвещения совместно с Белгородской областью начнёт реализацию комплексной программы развития образования. Основная цель состоит в том, чтобы регион вошёл в десятку лучших субъектов по качеству образования.

Как отмечает Кравцов, несмотря на то, что в регионе в систему образования уже вложили много усилий, нужно идти дальше и продолжать развиваться. Для достижения наилучших результатов в область в качестве нового министра образования направили Андрея Милёхина.

По словам министра, в фокусе его внимания всегда находятся ключевые вопросы — модернизация педагогического образования и развитие педагогических кадров. Также Кравцов добавил, что так они хотят показать, что вне зависимости от местожительства школьники получают качественное образование.

Ещё одной программой, в которой может поучаствовать область, стал «Профессионалитет». Это стало возможным благодаря большому опыту региона в подготовке кадров для работы в сельском хозяйстве. Площадкой для реализации проекта может стать Корочанский сельскохозяйственный техникум.

Губернатор Вячеслав Гладков подчеркнул, что уровень образования в области должен выйти на передовые позиции в России. Он отметил, что главной задачей властей стала помощь педагогам — увеличение зарплаты и уменьшение документооборота.

#Новости#Общество#Губернатор#Образование#Министр образования#Кравцов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика