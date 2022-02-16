Рельсовый автобус между Белгородом и Воронежем запустят в мае

В мае планируют запустить рельсовый автобус Воронеж — Белгород. Пассажиры по железной дороге смогут добраться из одного города в другой за 3 часа 40 минут.
Для сообщения между двумя городами ЮВЖД закупит новые составы РА-3. Сообщается, что они могут развивать скорость до 120 км/ч.
По словам начальника ЮВЖД Павла Иванова, проект ускоренного межобластного ж/д сообщения запустят в стране впервые. Помимо Белгорода, на рельсовом автобусе можно будет добраться из Воронежа в Курск. В этом случае запуск планируется ещё раньше — уже в следующем месяце.
О планах запустить рельсовый автобус между Воронежем и Белгородом стало известно ещё в сентябре 2021 года. Тогда провели тестовую поездку, время в пути составило 4 часа 20 минут.