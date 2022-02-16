Рельсовый автобус между Белгородом и Воронежем запустят в мае

По словам начальника ЮВЖД Павла Иванова, проект ускоренного межобластного ж/д сообщения запустят в стране впервые. Помимо Белгорода, на рельсовом автобусе можно будет добраться из Воронежа в Курск. В этом случае запуск планируется ещё раньше — уже в следующем месяце.