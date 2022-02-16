ПП для кошек: как часто и чем кормить питомца

Подобрать полезный корм питомцу можно в зоомагазине «Бетховен». Находится он в Белгороде, есть две офлайн-точки в городе: на Некрасова и в центре, на Преображенской. Но для вашего удобства можно выбрать товары онлайн, а после — забрать покупки в магазине. На это даже предоставляется дополнительная скидка.