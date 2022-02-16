ПП для кошек: как часто и чем кормить питомца

Практически в каждом доме сейчас можно встретить домашнее животное. Питомцы спасают нас от одиночества, являются объектами любви и радости. Если хозяева не являются аллергиками, скорее всего, это будет кошка (о собаках в другой раз).
Но чтобы любимец прожил с вами долго и счастливо, за ним нужен хороший уход. Правильное питание — туда же. Это нормально, что животные нуждаются в правильном питании, как и люди. Что правильно для кошек, расскажем далее.
ПП по-кошачьему
Делить свою тарелку с кошкой напополам категорически нельзя. Ветеринары против такого подхода. Даже если вы кормите любимца продуктами натурального происхождения, требования к еде у кошек и людей — разные. А зоомагазины «Бетховен» в Белгороде позаботятся о здоровье кошки даже при нехватке каких-либо элементов в питании.
Корм: искусственный или натуральный
Часто встречается вопрос, что лучше: искусственный или натуральный корм. Сказать однозначно сложно.
В искусственном корме (хорошем) содержится всё, что необходимо кошке для жизнедеятельности. Вы можете покупать подходящий корм своему питомцу и быть уверены, что у него не будет нехватки каких-либо веществ и витаминов.
С натуральной едой всё обстоит сложнее. Те, кто думает, что куска мяса достаточно, глубоко ошибаются. Да, кошки являются хищниками, но на воле вместе с мясом мышей и птиц они съедают содержимое их желудков. А именно — траву и ягоды. И траву отдельно кошки также едят.
Если вы всё же приверженец натуральных продуктов, добавляйте в рацион своей кошки крупы, кисломолочные продукты, яйца, овощи и жиры. Морепродукты и мясо — по умолчанию.
Все кошки нуждаются в поступлении в организм следующих веществ:
Где купить искусственный корм
Многие владельцы животных привыкли, что корм можно купить прямо в супермаркете. Это удобно, не нужно заходить в другие магазины. Но хороший, качественный и правильный продукт для животного в таком месте не купить, нужен зоомагазин.
Подобрать полезный корм питомцу можно в зоомагазине «Бетховен». Находится он в Белгороде, есть две офлайн-точки в городе: на Некрасова и в центре, на Преображенской. Но для вашего удобства можно выбрать товары онлайн, а после — забрать покупки в магазине. На это даже предоставляется дополнительная скидка.
Также в «Бетховене» можно найти не только корм, но и всё необходимое для животных: лекарства, игрушки, одежду и так далее. В магазине можно найти более 500 брендов товаров для кошек, собак, птиц, хорьков, грызунов и рыбок.
Сколько раз кормить
Если ваша кошка не находится в преклонном возрасте и не имеет проблем с ЖКТ, оптимальной частотой кормления считается два раза в сутки. Этого вполне достаточно.
Порции при этом тоже должны быть сбалансированными. Не стоит прибегать с едой в руках по первому зову кошки. Это негативно сказывается не только на её поведении, но и на здоровье. Любовь к «колобкам» — нездоровая. Кошка должна оставаться в хорошей форме.
Если же кошка болеет желудочно-кишечными заболеваниями, беременна или кормит, питание стоит разделить на 3-6 раз в сутки небольшими порциями. Здесь уже требуется консультация ветеринара.
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