Епархии безвозмездно отдали помещение в центре Белгорода ещё на 15 лет

Как отметила заместитель руководителя комитета имущественных и земельных отношений Белгорода Ирина Дементьева, в мэрию Белгорода обратилась Белгородская и Старооскольская епархия и попросила предоставить в безвозмездное пользование на 15 лет нежилое помещение общей площадью 186,3 кв. м. для размещения Центра православной книги. Помещение находится по адресу: проезд Театральный, 1.
Имущество является муниципальной собственностью. В 2006 году его передали в безвозмездное пользование епархии для организации Центра православной книги. Срок истёк 1 ноября 2021 года.
Дементьева добавила, что Центр православной книги — это уникальный просветительский центр, впервые созданный в Центрально-Чернозёмном регионе 15 лет назад. Там белгородцы и гости могут приобрести книги, журналы, иконы, православную видео- и аудиопродукцию, а также могут своими глазами увидеть достижения церковного творчества.
В настоящее время в Центре представлена церковная утварь, подсвечники, лампады, кадила и другие предметы, сделанные умельцами художественно-производственных предприятий. Патриаршие мастерские являются центром всех достижений современного церковного искусства.
Кроме того, на стендах центра можно увидеть иконы, написанные художниками Белгородской и Борисовской иконописных школ, облачения священнослужителей, вышитые белгородскими и старооскольскими мастерами.
Депутаты белгородского горсовета единогласно поддержали передачу муниципального имущества в безвозмездное пользование Белгородской и Старооскольской епархии.