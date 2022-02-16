Епархии безвозмездно отдали помещение в центре Белгорода ещё на 15 лет

Дементьева добавила, что Центр православной книги — это уникальный просветительский центр, впервые созданный в Центрально-Чернозёмном регионе 15 лет назад. Там белгородцы и гости могут приобрести книги, журналы, иконы, православную видео- и аудиопродукцию, а также могут своими глазами увидеть достижения церковного творчества.