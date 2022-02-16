Бюджетным СМИ Белгорода не хватает работников из-за низкой зарплаты

Как рассказала руководитель аппарата администрации города Наталья Бодякова, в настоящее время на территории города работу в области СМИ осуществляет МАУ «Белгород-медиа», в состав которого входят газета «Наш Белгород», телеканал «Белгород24» и сетевые издания. Штатная численность — 48,5 единицы.
Основные функции холдинга связаны с получением, обработкой и предоставлением информации широкой общественности о работе органов местного самоуправления. Порой освещение городских мероприятий проходит в ночное, вечернее время, выходные и праздничные дни. В связи с этим необходимо дополнительно оплачивать работу корреспондентам, телеоператорам, водителям, а при срочности и актуальности тем — монтажёрам для подготовки выпусков новостей на ТВ и в соцсетях.
Ранее таких дополнительных компенсационных выплат не было. Из-за недостаточного финансирования в учреждении случился острый дефицит кадров.
На смену высококвалифицированным специалистам, которые перешли на более высокооплачиваемую работу, приходится принимать работников с низким уровнем образования и недостаточной квалификацией или отсутствием практики.Наталья Бодякова
Чтобы обеспечить единые принципы оплаты труда работникам отрасли, депутаты утвердили новую систему. Теперь в оплату труда входит размер базовых должностных окладов, компенсационные выплаты в зависимости от условий труда и стимулирующие выплаты.
Дополнительно на эти цели из городского бюджета выделят 3,9 млн рублей.