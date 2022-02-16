Бюджетным СМИ Белгорода не хватает работников из-за низкой зарплаты

Основные функции холдинга связаны с получением, обработкой и предоставлением информации широкой общественности о работе органов местного самоуправления. Порой освещение городских мероприятий проходит в ночное, вечернее время, выходные и праздничные дни. В связи с этим необходимо дополнительно оплачивать работу корреспондентам, телеоператорам, водителям, а при срочности и актуальности тем — монтажёрам для подготовки выпусков новостей на ТВ и в соцсетях.