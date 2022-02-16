Белгородским фермерам могут не разрешить строить дома на землях сельхозназначения

С 1 марта в России вступит в силу закон, позволяющий фермерам строить жилые дома на землях сельхозназначения. При этом есть правила: в доме должно быть не больше трёх этажей, площадь всей постройки — не более 500 кв. м, а участок под зданием не должен занимать более 0,25% площади всей земли.