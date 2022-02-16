Белгородским фермерам могут не разрешить строить дома на землях сельхозназначения

С 1 марта в России вступит в силу закон, позволяющий фермерам строить жилые дома на землях сельхозназначения. При этом есть правила: в доме должно быть не больше трёх этажей, площадь всей постройки — не более 500 кв. м, а участок под зданием не должен занимать более 0,25% площади всей земли.
Вместе с тем власти регионов могут устанавливать ограничения, чтобы избежать спекуляций с сельхозугодьями. Соответствующий вопрос 15 февраля рассмотрели в белгородской облдуме на заседании комитета по бюджету, финансам и земельным отношениям.
Выступавший перед депутатами министр имущественных и земельных отношений региона Рустэм Зайнуллин предположил, что со вступлением закона в силу возникнет риск массовой застройки жилыми домами на участках сельхозназначения. «Мы предлагаем принять закон области и определить муниципальные территории, на которых не допускается строительство жилых домов на земельных участках из состава земель сельхозназначения, используемых КФХ», — добавил замгубернатора.
В список таких территорий в итоге попали все районы и горокруга региона, за исключением Белгорода. Похожее решение уже приняли в трёх регионах: в Ленинградской и Пензенской областях, Краснодарском крае.
В ходе обсуждения депутат облдумы Владимир Ващенко предложил ограничить в праве строительства жилья только тех фермеров, у которых участки находятся в аренде, и выйти с соответствующим предложением на федеральный уровень.
Первый вице-спикер Елена Бондаренко в свою очередь добавила, что введение ограничений может вызвать напряжённость среди фермеров, так как право, которого они так долго добивались, в регионах фактически аннулируют.
Тем не менее депутаты по итогам обсуждения рекомендовали облдуме принять законопроект «Об определении муниципальных образований Белгородской области, на территории которых не допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности» в первом чтении.
По данным регионального заксобрания, в Белгородской области зарегистрировано 1,4 тыс. КФХ. Земельные участки, которые находятся в государственной, муниципальной или неразграниченной собственности, используют 492 из них.