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«Святое Белогорье против детского рака» запустило новый фотопроект

15 февраля 14:12
Фото: «Святое Белогорье против детского рака»
Пока посмотреть работы можно онлайн, однако организаторы — фонд «Святое Белогорье против детского рака» — планируют также организовать выставку на городской площадке. Проект запустили в Международный день онкобольного ребёнка, который отмечается 15 февраля.

«Святое Белогорье против детского рака» представило новый проект «Жить». Это серия фотографий разных людей, которые или уже победили онкологию, или борются с ней.

По словам главы благотворительной организации Евгении Кондратюк, проект задумывался в том числе для тех, кто впервые столкнулся со страшным диагнозом. Снимки показывают, что даже при онкологии можно продолжать жить полноценной жизнью.

Пока фотографии можно посмотреть онлайн на сайте проекта. Однако организаторы заявили о том, что могут провести выставку на одной из белгородских площадок.

Фотопроект «Жить» запустили 15 февраля — в Международный день онкобольного ребёнка.

Напомним, что благотворительная организация «Святое Белогорье против детского рака» ранее столкнулась с финансовыми трудностями. Помочь среди прочих ей решили волейболисты «Белогорья»: собранные с продажи билетов на ближайший матч деньги направят в фонд для помощи юным онкобольным пациентам.

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