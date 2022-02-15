QR-коды против эквайринга

СБП ­­– это альтернатива оплат пластиковыми картами, только обходится она до пяти раз дешевле. Стоимость эквайринга для бизнеса часто составляет больше 2%, комиссия за СБП –­ 0,7%, а для большинства категорий, например, компаний, занятых продажей потребительских товаров, — 0,4%. До июля этого года предприниматели могут ежемесячно возвращать затраты за и так невысокие банковские комиссии. Никаких дополнительных действий совершать не требуется, подключение к госпрограмме происходит автоматически — достаточно состоять в едином реестре МСП. Механизм компенсаций бизнесу за использование СБП начал работать ещё в прошлом году, Райффайзен Банк стал лидером по охвату. Мы верим в сервис, и с радостью рассказываем о его преимуществах клиентам. В Белгородской области у нас было одно из самых первых подключений к СБП в банке.