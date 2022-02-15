QR-коды против эквайринга

Так уж сложилось, что малый бизнес всегда ограничен в ресурсах. Поэтому считает деньги, ищет способы оптимизации издержек и повышения маржинальности. Такую задачу решает оплата товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП) от Центробанка.
СБП – это альтернатива оплат пластиковыми картами, только обходится она до пяти раз дешевле. Стоимость эквайринга для бизнеса часто составляет больше 2%, комиссия за СБП – 0,7%, а для большинства категорий, например, компаний, занятых продажей потребительских товаров, — 0,4%. До июля этого года предприниматели могут ежемесячно возвращать затраты за и так невысокие банковские комиссии. Никаких дополнительных действий совершать не требуется, подключение к госпрограмме происходит автоматически — достаточно состоять в едином реестре МСП. Механизм компенсаций бизнесу за использование СБП начал работать ещё в прошлом году, Райффайзен Банк стал лидером по охвату. Мы верим в сервис, и с радостью рассказываем о его преимуществах клиентам. В Белгородской области у нас было одно из самых первых подключений к СБП в банке.
Финансовая выгода — это не единственный фактор, на который смотрит бизнес, внедряя что-то новое. Предприниматели оценивают комплекс преимуществ у оплат через Систему быстрых платежей. Во-первых, не требуется покупать или арендовать дорогое оборудование и менять бизнес-процессы, достаточно смартфона или планшета с банковским приложением. Во-вторых, это просто и удобно как для продавца, так и для покупателя. Сканируется QR, ведущий в мобильный банк, где нужно нажать кнопку оплатить. Вместо QR-кода можно проводить оплату по ссылке, она приходит на телефон покупателя. Нет необходимости повторных аутентификаций и ввода реквизитов. В-третьих, при оплатах через систему деньги моментально зачисляются на счёт компании, также моментально происходят возвраты средств покупателям, что повышает уровень клиентского сервиса.
СБП легко внедрить в любом бизнесе — как небольших, так и сетевых магазинах, кафе и ресторанах, отелях, турагентствах, в сфере услуг, например, в салонах красоты, автомойке или для оплаты курьерских доставок, онлайн-магазинах, сервисах заказа еды. Список можно продолжать бесконечно.
Чтобы принимать оплаты через Систему быстрых платежей, у бизнеса должен быть в банке расчетный счет. Если оплат много, компания может открыть отдельный счет для СБП, что облегчит учет. К системе можно подключить сразу несколько точек и в мобильном приложении РайффайзенБизнесОнлайн увидеть разбивку по ним, там же можно создавать QR-коды и проверять статус оплаты.
Казалось бы, столько преимуществ, СБП уже должна завоевать рынок. Так и происходит, но постепенно. Осторожность по отношению к новому — одно из главных качеств человека. Покупатели только знакомятся с альтернативой пластиковым картам. Согласно исследованию «Мир Plat.form» (Национальная система платежных карт), QR-коды стали самой популярной новой платежной технологией у россиян. 38% опрошенных потребителей уже покупали товары таким способом, а всего знают об оплате QR-кодами 57% респондентов. Особой популярностью QR-коды пользуются у молодежи и людей среднего возраста.
Чтобы оплаты по QR и ссылкам эффективно работали в торговой точке и приносили выгоду предпринимателю, про такой способ оплаты нужно рассказывать. Если кассиры про него не говорят, покупатель не узнает, что в данном конкретном месте сделать платеж можно не только картой. Повысить вовлеченность сотрудников в продвижение нового способа оплаты хорошо помогают программы мотивации персонала.
Еще один сдерживающий фактор — личная выгода. Между СБП и экварийнгом покупатели чаще всего выберут второе, потому что банки предлагают кэшбэк. Тут тоже на выручку приходят программы лояльности от бизнеса, только в этом случае направлены они на клиентов.
Система быстрых платежей благодаря своей простоте, удобству и низкой стоимости является очень перспективным сценарием оплаты, и по своим оборотом уже более популярна, чем наличные.
Если у предпринимателя есть скепсис в отношении СБП, то сейчас самое время дать такому способу оплаты шанс — подключить и протестировать. До июля, пока действует программа возмещения комиссий компаниям малого и среднего бизнеса, компании практически не несут расходы на Систему быстрых платежей.