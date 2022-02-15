Муниципальная стража Белгорода закупает видеорегистраторы с распознаванием лиц

Муниципальная стража Белгорода закупает систему интеллектуального видеонаблюдения с распознаванием лиц. За эту систему муниципальная стража готова отдать 2 246 900 рублей из городского бюджета. Известно, что в сумму входит общая стоимость системы, погрузка, разгрузка, хранение, страховка, уплата налогов и пошлины.
Согласно технической характеристике, видеорегистраторы должны быть совместимы с системой «Безопасный город», иметь нейросетевые детекторы объектов, толпы и движения в запрещённом направлении. Интеллектуальная система видеонаблюдения будет искать и выделять лица на изображении с камеры. Лицо человека должно сравниваться с фотографией в базе данных. Система будет способна определять пол и возраст человека, цвет волос, очков и головного убора.
Поставщика определят 24 февраля в ходе электронного аукциона. Систему должны поставить в течение 14 дней с момента заключения контракта.
Напомним, в прошлом году горадминистрация закупала шлагбаумы с системой распознавания автономеров. Шлагбаумы должны были быть оснащены камерой, Ethernet-котроллером, ПО с возможностью распознавать номера и видеорегистратором. За эти шлагбаумы мэрия была готова заплатить 279 тыс. рублей.