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Муниципальная стража Белгорода закупает видеорегистраторы с распознаванием лиц

15 февраля 04:33
Фото: ИА «Бел.Ру»
На сайте госзакупок появился лот на поставку системы интеллектуального видеонаблюдения с распознаванием лиц для городской муниципальной стражи. Начальная цена контракта составляет 2,2 млн рублей.

Муниципальная стража Белгорода закупает систему интеллектуального видеонаблюдения с распознаванием лиц. За эту систему муниципальная стража готова отдать 2 246 900 рублей из городского бюджета. Известно, что в сумму входит общая стоимость системы, погрузка, разгрузка, хранение, страховка, уплата налогов и пошлины.

Согласно технической характеристике, видеорегистраторы должны быть совместимы с системой «Безопасный город», иметь нейросетевые детекторы объектов, толпы и движения в запрещённом направлении. Интеллектуальная система видеонаблюдения будет искать и выделять лица на изображении с камеры. Лицо человека должно сравниваться с фотографией в базе данных. Система будет способна определять пол и возраст человека, цвет волос, очков и головного убора.

Поставщика определят 24 февраля в ходе электронного аукциона. Систему должны поставить в течение 14 дней с момента заключения контракта.

Напомним, в прошлом году горадминистрация закупала шлагбаумы с системой распознавания автономеров. Шлагбаумы должны были быть оснащены камерой, Ethernet-котроллером, ПО с возможностью распознавать номера и видеорегистратором. За эти шлагбаумы мэрия была готова заплатить 279 тыс. рублей.

У мэрии Белгорода установят шлагбаум с системой распознавания автономеров
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