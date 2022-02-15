Муниципальная стража Белгорода закупает видеорегистраторы с распознаванием лиц

Согласно технической характеристике, видеорегистраторы должны быть совместимы с системой «Безопасный город», иметь нейросетевые детекторы объектов, толпы и движения в запрещённом направлении. Интеллектуальная система видеонаблюдения будет искать и выделять лица на изображении с камеры. Лицо человека должно сравниваться с фотографией в базе данных. Система будет способна определять пол и возраст человека, цвет волос, очков и головного убора.