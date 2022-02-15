Мальчик сломал позвоночник при катании с горки в Орле

Прокуратура региона начала проверку после происшествия с шестилетним ребёнком, который получил серьёзную травму во время катания на горке, пишут в издании. Уточняется, что горка не была оборудована.
Инцидент произошёл 14 февраля в парке Дворянское гнездо. Надзорное ведомство проверит действия должностных лиц органов местного самоуправления. Именно они отвечают за организацию безопасного досуга в общественных местах.
Мальчика отправили в больницу — НКМЦ им. З. И. Круглой. Ребёнок получил компрессионный перелом грудного отдела позвоночника.