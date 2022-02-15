Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мальчик сломал позвоночник при катании с горки в Орле

15 февраля 14:29
Фото: pixabay.com
Шестилетний ребёнок катался на необорудованной горке и получил перелом грудного отдела позвоночника. Несчастный случай произошёл в парке Дворянское гнездо 14 февраля, сообщает «Орелtimes».

Прокуратура региона начала проверку после происшествия с шестилетним ребёнком, который получил серьёзную травму во время катания на горке, пишут в издании. Уточняется, что горка не была оборудована.

Инцидент произошёл 14 февраля в парке Дворянское гнездо. Надзорное ведомство проверит действия должностных лиц органов местного самоуправления. Именно они отвечают за организацию безопасного досуга в общественных местах.

Мальчика отправили в больницу — НКМЦ им. З. И. Круглой. Ребёнок получил компрессионный перелом грудного отдела позвоночника.

Материалы по теме
В Орле уличный пёс Беляш поспал в салоне на диване за 100 тыс. рублейВ Белгороде и Орле прошли обыски у советника орловского губернатора ЛежневаЕщё одного подозреваемого по делу о хищении в Орле задержали в Белгороде
#Новости#Перелом#Орёл#Позвоночник#Ребёнок#Горка#Происшествия
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Сегодня, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Сегодня, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Сегодня, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Сегодня, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Сегодня, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Сегодня, 12:18