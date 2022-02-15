Инвалид из Алексеевки восемь лет живёт во времянке, имея квартиру

Posted 15 февраля 2022, 11:22
Published 15 февраля 2022, 11:22
Modified 1 декабря, 08:30
Updated 1 декабря, 08:30
По словам Нины Купавцевой, её муж 40 лет проработал в системе профтехобразования. Он «Отличник профтехобразования РФ» и «Мастер золотые руки». Но в 2013 году произошло несчастье. У мужчины случился геморрагический инсульт. Врачи вытащили его с того света, но он остался парализованным.
У семьи есть четырёхкомнатная квартира в доме № 3 на ул. Мостовой в Алексеевке. Но жить в ней после больницы Андрей Купавцев не смог, так как дом не оборудован пандусом, а квартира, как и дом, доведены до аварийного состояния.
Одна из причин — переустройство магазина, который был встроен в дом. Мы находимся как раз над этим магазином, и у нас квартира больше всех повреждена: у нас лопнули все стены, перегородки, перемычки. Жить в таких условиях мы не могли. У нас была времянка. Мы подвели только воду и газ. И так мы уже живём восемь лет.Нина Купавцева
По словам собственницы квартиры, вопрос с проживанием её супруга не решается, потому что она председатель совета МКД, защищает права людей и своей активной жизненной позицией настроила против себя чиновников.
Мы добились, что против администрации возбудили уголовное дело. Теперь они просто издеваются. Отказывались обследовать квартиру на возможность проживания и обустройства жилья для инвалида несколько лет.Нина Купавцева
Будучи председателем совета МКД дома № 3 на ул. Мостовой, где живут ещё 39 инвалидов, женщина встала на их защиту, так как дом серьёзно повреждён, и добилась возбуждения уголовного дела в 2018 году против администрации по ст. 293 УК РФ и против УК ООО «Сервис Плюс» по ст. 328 УК РФ.
Благодаря этому специалисты провели все экспертизы, которые администрация, министерство ЖКХ и Фонд содействия реформированию ЖКХ проигнорировали.
Предельную сумму на капремонт дома в 16,1 млн рублей они потратили на ремонт фундаментов. Только ничего по ремонту фундаментов не сделали. Это доказано экспертизой от 14.12.2021 года, а работы приняты с оценкой «хорошо». Но мы надеемся, что закон восторжествует, так как следствие продолжается.Нина Купавцева
На защиту инвалида встала прокуратура района, ведомство трижды подавало иски в суд. Первое решение приняли в июле 2020 года. Суд обязал администрацию в течение 10 дней после вступления решения суда в законную силу обследовать квартиру Купавцевых комиссиями администрации на пригодность для проживания и на предмет аварийности.
Однако администрация пошла другим путём: они сфальсифицировали акт обследования квартиры инвалида по ПП-649, не будучи в нашей квартире. Акт был составлен с нарушениями, ничего не описано. Из-за отсутствия специалистов они ничего не сделали. Акт судом пришлось оспаривать. Решение было в нашу пользу. Нина Купавцева
Обследование провели только после вмешательства судебных приставов — исполнителей в апреле 2021 года, когда на администрацию был наложен исполнительский сбор 50 000 рублей.
Мы дали своё согласие на замену жилья на доступное для инвалида, так как инвалид восемь лет живёт во временном жилье без тёплой воды, туалета. Он вынужден платить коммунальные услуги за четырёхкомнатную квартиру, где не может жить ещё и потому, что эксплуатация нашего дома по заключению экспертов недопустима без проведения капремонта и усиления, восстановления конструкций дома, которые имеют недопустимое состояние, не отвечающее требованиям безопасности.Нина Купавцева
Согласно заключению специалистов ВНИИ ГО ЧС (ФЦ) МЧС РФ, конструкции подъезда, где ранее проживала семья, утратили свою жёсткость на май 2020 года на 66,7%.
Когда всё же приехали специалисты из Фонда содействия реформированию ЖКХ, эксперты комиссии указали после обследования квартиры и мест общего пользования МКД, что перестроить их под инвалида-колясочника невозможно. Это подтвердил супруге инвалида и главный инженер Фонда содействия реформированию ЖКХ области Станислав Асеев в телефонном разговоре.
Несмотря на это, без разрешения собственников появляется расчётно-сметная документация и проект по перепланировке разрушающейся квартиры. К тому же сотрудники Фонда просчитывали установку электрического пандуса. Однако из выводов других специалистов следует, что это технически невозможно, так как ширина лестничного марша составляет 90 см, а для электрического пандуса необходимо расстояние в 1,3 метра.
Все документы изготовлены комиссиями с нарушениями, и нам пришлось пройти ещё два суда и доказывать всё это, суды наши иски удовлетворили. Но администрация не ринулась помогать инвалиду и устранять свои недостатки, а начала писать апелляцию, которая ничем не обоснована. Всё делается умышленно, так как прекрасно знают, что ни квартиру, ни дом нельзя оборудовать под инвалида, нужно решать вопрос обеспечения инвалида доступным жильём.Нина Купавцева
На сегодняшний день есть три судебных решения в пользу семьи Купавцевых — два вступили в законную силу, а одно — ещё нет.
Как выполнена программа «Доступная среда» в Алексеевке? Куда списались деньги? По другим домам точно такое же положение. Программа была, но ничего не выполнено.Нина Купавцева
Что касается капремонта дома, по словам Купавцевой, его исключили из краткосрочного плана капитального ремонта и не внесли в план на 2022–2024 годы. Вместо него Фонд содействия реформированию ЖКХ запланировал ремонт и утепление фасада дома. Финансироваться работы будут из регионального бюджета.
С апреля 2021 года администрация Алексеевского горокруга проводит работу по созданию доступной среды инвалиду. Но действия администрации обжалует прокуратура. В настоящее время Алексеевский районный суд вынес решение и признал акты комиссии по обследованию жилья и общедомового имущества инвалида незаконными. Решение в законную силу не вступило. Администрация его обжалует. По этим причинам, а также из-за систематического обжалования решений органа местного самоуправления и недопуска подрядчиков для ремонта кровли, укрепления фундамента МКД работы по установлению пандуса и приспособления жилья для инвалида пока приостановили.из письменного ответа администрации Алексеевского горокруга
Что касается капитального ремонта кровли, его собственники дома не приняли. Причина в том, что при данном ремонте игнорировались выводы и рекомендации экспертов БГТУ им. Шухова по кровле. Подрядчики совместно с администрацией хотели капитально отремонтировать кровлю за 4,5 млн рублей без снятия старого аварийного слоя и замены старого утеплителя.
Поэтому общими усилиями пришли к решению, что будет сделан текущий ремонт, его выполнили в декабре 2021 г.
Что касается ремонта фундамента, его провели в 2020 году за 16,1 млн рублей, как было указано выше. И Фонд содействия реформированию ЖКХ области принял эти работы с оценкой «хорошо». Также остаётся вопрос, почему до сих пор не исполнены два судебных решения, которые вступили в законную силу. Ответа на него пока нет.