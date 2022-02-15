Инвалид из Алексеевки восемь лет живёт во времянке, имея квартиру

Одна из причин — переустройство магазина, который был встроен в дом. Мы находимся как раз над этим магазином, и у нас квартира больше всех повреждена: у нас лопнули все стены, перегородки, перемычки. Жить в таких условиях мы не могли. У нас была времянка. Мы подвели только воду и газ. И так мы уже живём восемь лет.Нина Купавцева