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Экспорт Белгородской области впервые превысил 5 млрд долларов

15 февраля 13:10
Фото: Бел.Ру
Поставки из региона осуществлялись в 110 стран. В 2021 году оборот внешней торговли в общем объёме составил 6,5 млрд долларов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Экспорт Белгородской области в 2021 году впервые превысил 5 млрд долларов США — 160,7% к 2020 году. Продукцию, произведённую в регионе, поставляли в 110 стран мира. В целом оборот внешней торговли составил 6,5 млрд долларов, или 143% к 2020 году.

При этом импорт в регион в общем объёме составил 1,4 млрд долларов и вырос на 3,9% по сравнению с 2020 годом. Удельный вес торговли со странами СНГ и дальнего зарубежья в объёме внешнеторгового оборота — 28,9% и 71,1% соответственно.

Больше всего регион поставлял металлоизделия, на которые пришлось порядка 58% объёма экспорта. Также из области в другие страны возили продовольствие и сельскохозяйственное сырьё — около 25%, ещё 12% пришлось на минеральные продукты.

Отмечается, что наибольший объём экспорта из региона был в Китай — 17,5%, Турцию — 12,4%, Италию — 10,4%. Что касается стран СНГ, то наибольший объём продукции регион направил в Белоруссию и Казахстан — 25,7% и 23,5% соответственно.

Как подчеркнули в региональном правительстве, в 2021 году при участии областного центра поддержки экспорта заключили 56 новых контрактов. Объём поддержанного экспорта в регионе составил более 20 млн долларов, а нефинансовую поддержку оказали 412 компаниям.

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