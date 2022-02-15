Экспорт Белгородской области впервые превысил 5 млрд долларов

При этом импорт в регион в общем объёме составил 1,4 млрд долларов и вырос на 3,9% по сравнению с 2020 годом. Удельный вес торговли со странами СНГ и дальнего зарубежья в объёме внешнеторгового оборота — 28,9% и 71,1% соответственно.