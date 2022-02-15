Дом Мачурина в Белгороде отдали под торгово-офисное помещение

В начале февраля 2022 года в доме купца Мачурина на Преображенской, 57 начались ремонтные работы. Заказчиком выступила владелица здания Ольга Вивтюк. Дом женщина выкупила в 2021 году в ходе торгов. Предыдущий хозяин здания, ООО «Белая птица», обанкротился. Известно, что дом женщина выкупила за 13 млн 77 тыс. 875 рублей.
«Белая птица» купила дом в 2010 году. В 2016 году специалисты провели плановую проверку здания и внесли юрлицу предписания за неудовлетворительное состояние — дому необходим был ремонт. К декабрю 2017 года была разработана проектная документация по ремонту. Но юридическое лицо обанкротилось и к реставрации никто не приступил.
По словам начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия области Алексея Чернявского, юрлицо два раза привлекалось к ответственности из-за неудовлетворительного состояния здания и обрушения кровли. В отношении компании накладывались штрафные санкции в размере 200 тыс. рублей.
В 2021 году дом был продан. Новый собственник, Ольга Вивтюк, переработала документацию и получила разрешение на проведение работ. По словам Алексея Чернявского, после реконструкции здания в нём планируют разместить торгово-офисное помещение.
В доме уберут повреждённые и аварийные элементы, расчистят подвалы и сделают отдельные входы в них, проведут отделку современной инженерной коммуникации. Облик объекта останется историческим.
Алексей Чернявский
Как отметил Чернявский, работы выполняются за счёт собственных инвестиций владелицы дома. Ремонт планируют закончить к марту 2023 года. Известно, что работы будет выполнять ООО «БСО».
По словам Алексея Дроздова, государственного эксперта по проведению историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия, семья Мачуриных внесла большой вклад в развитие Белгорода: купцы спонсировали строительство и ремонт церквей, храмов и других объектов. Самым знаменитым был Михаил Мачурин, голова Белгорода и староста Смоленского собора, отмечает Дроздов.
Человеком он был достаточно скромным. Дом конца 19 века выполнен в классическом стиле, без каких-то особых элементов украшения. В 2021 году мы проводили историко-культурную экспертизу объекта. Состояние здания — аварийное, такое вот досталось хозяйство от предыдущих подрядчиков.
Алексей Дроздов
Как отметил эксперт, при разработке проекта реконструкции здания проектировщики учитывали все объекты охраны. Предметом исторической охраны дома считается цокольный этаж и внутренние сводчатые перекрытия. Конструкция стены в предмет охраны не входит, поэтому всё, что находится выше цокольного этажа, будет заменено. Наружная кирпичная кладка будет восстановлена. Здание также сохранит свою высоту и габариты.
Заслуженный архитектор РФ, государственный эксперт Людмила Колесникова отмечает, что здание сохранит свой первоначальный облик. Кроме того, Людмила Колесникова подчёркивает, что первая выступающая часть дома была построена в первой половине 19 века, вторая часть, вдоль улицы, была построена в конце 19 века. Вторую часть сделали из менее крепких конструкций.
Стена дома многослойная, она внутри деревянная, а снаружи обложена кирпичом. В качестве утеплителя, между деревом и кирпичом, был залит известко-глиняный раствор. Техническое состояние этих двух частей дома разное. Кирпичные стены крепче. Процесс разрушения ускорили и бывшие хозяева, которые хотели проводить реставрацию этого дома.
Людмила Колесникова
По словам Людмилы Колесниковой, бывшие хозяева дома сняли крышу, потом обанкротились, а дом продолжал стоять без крыши под дождём.
Сейчас нужно полностью делать перекладку и убирать гнилое дерево. Это здание уникальное. Оно держит угол двух улиц и сохраняет ту камерность застройки, которая существовала в 19 веке.
Людмила Колесникова
Людмила Колесникова также подчёркивает, что здание будет возведено со всеми декоративными элементами и характеристиками, которые были в первоначальном варианте.