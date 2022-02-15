Дом Мачурина в Белгороде отдали под торгово-офисное помещение

«Белая птица» купила дом в 2010 году. В 2016 году специалисты провели плановую проверку здания и внесли юрлицу предписания за неудовлетворительное состояние — дому необходим был ремонт. К декабрю 2017 года была разработана проектная документация по ремонту. Но юридическое лицо обанкротилось и к реставрации никто не приступил.