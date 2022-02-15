Белоблводоканал оштрафовали на 1,5 млн рублей

В сточных водах, которые водоканал сбрасывал в реки Разумная и Короча, зафиксировали превышение концентрации загрязняющих веществ. Помимо этого, организация не составила паспорт на некоторые виды отходов, не разработала проект нормативов их образования и лимитов на их размещение.