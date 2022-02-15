Белоблводоканал оштрафовали на 1,5 млн рублей

Специалисты ведомства установили, что очистные сооружения ГУП «Белоблводоканал» работали с нарушениями. Недочёты также выявили в сферах обращения с отходами, водопользования и охраны воздуха.
В сточных водах, которые водоканал сбрасывал в реки Разумная и Короча, зафиксировали превышение концентрации загрязняющих веществ. Помимо этого, организация не составила паспорт на некоторые виды отходов, не разработала проект нормативов их образования и лимитов на их размещение.
Всего по итогам проверки специалисты природоохранного ведомства насчитали 56 нарушений. Белоблводоканалу выписали штрафов на 1,5 млн рублей. Организации выдали предписание об устранении нарушений.
С начала февраля Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора выписало штрафы нескольким организациям в регионе. Нарушения выявили на Губкинском мясокомбинате, в компании «ЭФКО Пищевые Ингредиенты», в ООО «Флагман» и на заводе автотракторного электрооборудования в Старом Осколе.