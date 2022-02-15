Белгородский департамент городского хозяйства возглавил чиновник из Липецка

Posted 15 февраля 2022, 06:43
Published 15 февраля 2022, 06:43
Modified 1 декабря, 08:54
Updated 1 декабря, 08:54
В мэрии определили нового главу департамента городского хозяйства. Эту должность занял Алексей Романчукевич. С ноября 2019 года он возглавлял липецкое МБУ «Управление благоустройства».
Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, Алексей Романчукевич родился в 1990 году. Окончил московскую Академию труда и социальных отношений по специальности «Юриспруденция», магистратуру ЛГТУ по специальности «Строительство».
С 2010 года работал юристом в Москве. Спустя время переехал в Липецк, где с 2018 года был замначальника управления благоустройства, а с 2019-го — начальником управления.
До Романчукевича белгородским департаментом городского хозяйства руководил Сергей Некипелов. Он покинул должность в декабре 2021 года.
Отметим, что комитет имущественных и земельных отношений администрации Белгорода ранее возглавила Кристина Пасика. Комитетом финансовых и бюджетных отношений теперь руководит Андрей Дятлов, а жилищным управлением — Александр Сергеев. В то же время Василий Голиков вновь стал первым заместителем мэра Белгорода.
Таким образом, в городской администрации пока не определили только заместителя мэра по строительству.