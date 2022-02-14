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В лидерах, но хуже Курска: Белгород вошёл в топ «свадебных» городов России

14 февраля 11:45
Фото: Бел.Ру
В 2022 году 6% белгородцев планируют сыграть свадьбу. В 2021 году показатель в Белгороде составлял 4,4%. Областной центр вошёл в десятку крупных российских городов по численности планирующих брак горожан. Данные исследования опубликовало СберСтрахование.
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В текущем году 6% белгородцев изъявили желание заключить брак. По сравнению с прошлым годом количество планирующих сыграть свадьбу выросло — в 2021 году показатель составлял 4,4%. СберСтрахование и Сбер Управление Активами провели исследование в городах с населением более 250 тыс. человек и выяснили, какие города стали самыми «свадебными» в этом году.

Самое большое число желающих вступить в брак оказалось в Курске. По данным опроса, в этом году хотят жениться 7,4% курян. Годом ранее их было всего 5%. На втором месте расположился Орёл с показателями 6,9% и 4,3% соответственно. С таким же показателем в 6,9% оказались Пенза и Ульяновск. По 6,4% населения планируют свадьбу в Нижнем Новгороде и Чебоксарах.

Что касается России в целом, то 2022 год стал более оптимистичным с точки зрения заключения браков. Жениться в этом году хотят 5,6%, в 2021 году — всего 4,5%. В 2020 году заключить брак собирались 5% россиян. Также отмечается, что 71,8% опрошенных хотели бы сыграть свадьбу в родном городе.

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