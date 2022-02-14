В лидерах, но хуже Курска: Белгород вошёл в топ «свадебных» городов России

Самое большое число желающих вступить в брак оказалось в Курске. По данным опроса, в этом году хотят жениться 7,4% курян. Годом ранее их было всего 5%. На втором месте расположился Орёл с показателями 6,9% и 4,3% соответственно. С таким же показателем в 6,9% оказались Пенза и Ульяновск. По 6,4% населения планируют свадьбу в Нижнем Новгороде и Чебоксарах.