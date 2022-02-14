В Белгородской области назвали королеву невест

Posted 14 февраля 2022, 11:22
Published 14 февраля 2022, 11:22
Modified 1 декабря, 08:05
Updated 1 декабря, 08:05
Жительница Валуек Александра Авраменко победила в конкурсе «Королева невест», в котором принимали участие 227 девушек. Александра набрала 4 тыс. голосов в социальных сетях. Конкурс проводил белгородский ЗАГС, пишет издание.
Проводилось состязание весь прошлый год. Участницы присылали свои свадебные портреты в ЗАГС, после чего их публиковали в соцсетях, где за девушек голосовали пользователи. Валуйчанка получит в качестве награды диадему и нагрудную ленту с надписью «Королева невест 2021».
Как сообщили в ЗАГСе, в прошедшем году в конкурсе участвовали 227 девушек, больше всего заявок прислали невесты из Ракитянского района – 67, на втором месте Белгород – 52 заявки. Замыкает тройку Валуйский городской округ – 15 невест.