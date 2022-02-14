В Белгородской области назвали королеву невест

Проводилось состязание весь прошлый год. Участницы присылали свои свадебные портреты в ЗАГС, после чего их публиковали в соцсетях, где за девушек голосовали пользователи. Валуйчанка получит в качестве награды диадему и нагрудную ленту с надписью «Королева невест 2021».