В Белгороде продавец в пивной вынесла из кассы больше 100 тыс. рублей

Posted 14 февраля 2022, 13:31
Published 14 февраля 2022, 13:31
Modified 1 декабря, 08:23
Updated 1 декабря, 08:23
В одном из алкогольных магазинов обнаружили крупную недостачу. Представители торговой точки обратились в правоохранительные органы. Деньги из кассы похищала продавец, ей удалось забрать 117 тыс. рублей.
40-летняя сотрудница магазина имела доступ к кассе. Она похищала деньги из кассы в течение двух месяцев и тратила их на личные нужды. Против женщины возбудили уголовное дело. Она может отправиться в тюрьму на пять лет.
Напомним, в Новом Осколе деньги из кассы магазина крала 24-летняя администратор. Она похищала денежные средства в период с января по март 2021 года. За три месяца ей удалось забрать из кассы порядка 60 тыс. рублей.