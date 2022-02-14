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Posted 14 февраля 2022, 13:31

Published 14 февраля 2022, 13:31

Modified 1 декабря, 08:23

Updated 1 декабря, 08:23

В Белгороде продавец в пивной вынесла из кассы больше 100 тыс. рублей

14 февраля 2022, 13:31
Сюжет
Алкоголь
Представители торговой точки обнаружили крупную недостачу и обратились в полицию. Продавец похищала деньги в течение двух месяцев и тратила на личные нужды, сообщили в региональном УМВД.

В одном из алкогольных магазинов обнаружили крупную недостачу. Представители торговой точки обратились в правоохранительные органы. Деньги из кассы похищала продавец, ей удалось забрать 117 тыс. рублей.

40-летняя сотрудница магазина имела доступ к кассе. Она похищала деньги из кассы в течение двух месяцев и тратила их на личные нужды. Против женщины возбудили уголовное дело. Она может отправиться в тюрьму на пять лет.

Напомним, в Новом Осколе деньги из кассы магазина крала 24-летняя администратор. Она похищала денежные средства в период с января по март 2021 года. За три месяца ей удалось забрать из кассы порядка 60 тыс. рублей.

#Новости#Происшествия#Алкоголь#Магазин#Кража#Касса
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