Пять женщин умерли от коронавируса в Белгородской области

Жертвами болезни стали две жительницы Белгорода 1933 и 1956 годов рождения и уроженка Белгородского района, родившаяся в 1958 году, которые лечились горбольнице № 2. Также умерли две новооскольчанки, обе родились в 1947 году. Эти две пациентки проходили лечение в Новооскольской ЦРБ.
По приросту заражённых область по-прежнему бьёт рекорды — за последние сутки зафиксировали 1360 новых случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее количество заболевших по состоянию на 14 февраля оказалось в Старооскольском городском округе — 727 человек.
Областной центр стал вторым по количеству заразившихся — 333 новых случая. В Белгородском районе и Губкинском городском округе заболели по 44 человека. Не изменилось за день количество только в Валуйском городском округе.
В стационарах лечатся 1442 белгородца, в тяжёлом состоянии находятся 38 из них. Выздоровели за день 103 человека, а общее число выписавшихся пациентов с начала пандемии выросло до 84 871 человека.