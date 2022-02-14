Пять женщин умерли от коронавируса в Белгородской области

Жертвами болезни стали две жительницы Белгорода 1933 и 1956 годов рождения и уроженка Белгородского района, родившаяся в 1958 году, которые лечились горбольнице № 2. Также умерли две новооскольчанки, обе родились в 1947 году. Эти две пациентки проходили лечение в Новооскольской ЦРБ.