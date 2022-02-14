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Пять женщин умерли от коронавируса в Белгородской области

14 февраля 08:21
Фото: Бел.Ру
За последние сутки скончались пять белгородок. Общее число умерших с начала пандемии выросло до 1985 человек, сообщили в региональном оперштабе.

Жертвами болезни стали две жительницы Белгорода 1933 и 1956 годов рождения и уроженка Белгородского района, родившаяся в 1958 году, которые лечились горбольнице № 2. Также умерли две новооскольчанки, обе родились в 1947 году. Эти две пациентки проходили лечение в Новооскольской ЦРБ.

По приросту заражённых область по-прежнему бьёт рекорды — за последние сутки зафиксировали 1360 новых случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее количество заболевших по состоянию на 14 февраля оказалось в Старооскольском городском округе — 727 человек.

Областной центр стал вторым по количеству заразившихся — 333 новых случая. В Белгородском районе и Губкинском городском округе заболели по 44 человека. Не изменилось за день количество только в Валуйском городском округе.

В стационарах лечатся 1442 белгородца, в тяжёлом состоянии находятся 38 из них. Выздоровели за день 103 человека, а общее число выписавшихся пациентов с начала пандемии выросло до 84 871 человека.

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