На фестивале актуальной музыки в Екатеринбурге отменили выступление Noize MC

С 11 по 13 февраля в Екатеринбурге проходил фестиваль New/Open. В заключительный день должен был выступить Noize MC, которого определили хедлайнером мероприятия.
Концерт пришлось отменить. Как объяснили организаторы, связано это не с коронавирусом, а с травмой исполнителя. Сообщается, что потраченные на билеты деньги зрителям вернут в полном объёме.
New/Open организаторы позиционировали как профессиональную ярмарку и шоукейс-фестиваль актуальной музыки. Для участия в нём допускали музыкантов от 18 до 35 лет. Талантливые исполнители могли получить денежную помощь. Общий призовой фонд составлял 5 млн рублей.
Noize MC должен был входить в состав экспертов, которые прослушивали конкурсантов и оценивали проекты участников.
Напомним, что в Белгороде Noize MC выступал на фестивале экстрима Fun Jumping летом 2020 года. В сентябре минувшего года планировался концерт на новой арене, но его тоже отменили.