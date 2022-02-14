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На фестивале актуальной музыки в Екатеринбурге отменили выступление Noize MC

14 февраля 06:43
Фото: Елена Свиридова / «Бел.Ру»
Музыкант должен был выступить на фестивале New/Open в минувшие выходные, однако концерт пришлось отменить. Причину объяснили организаторы в группе мероприятия в соцсети.

С 11 по 13 февраля в Екатеринбурге проходил фестиваль New/Open. В заключительный день должен был выступить Noize MC, которого определили хедлайнером мероприятия.

Концерт пришлось отменить. Как объяснили организаторы, связано это не с коронавирусом, а с травмой исполнителя. Сообщается, что потраченные на билеты деньги зрителям вернут в полном объёме.

New/Open организаторы позиционировали как профессиональную ярмарку и шоукейс-фестиваль актуальной музыки. Для участия в нём допускали музыкантов от 18 до 35 лет. Талантливые исполнители могли получить денежную помощь. Общий призовой фонд составлял 5 млн рублей.

Noize MC должен был входить в состав экспертов, которые прослушивали конкурсантов и оценивали проекты участников.

Напомним, что в Белгороде Noize MC выступал на фестивале экстрима Fun Jumping летом 2020 года. В сентябре минувшего года планировался концерт на новой арене, но его тоже отменили.

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