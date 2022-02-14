Как открыть больничный дистанционно в Белгородской области

Posted 14 февраля 2022, 17:15
Published 14 февраля 2022, 17:15
Modified 1 декабря, 08:53
Updated 1 декабря, 08:53
В России больничные теперь можно закрыть и открыть дистанционно. Соответствующие изменения внёс Минздрав России. Документ могут выдать без очного посещения врача на неделю. При этом закрыть больничные также можно дистанционно. Для этого пациенту даже не понадобится сдавать ПЦР-тест.
Онлайн-открытие больничных возможно только в том случае, если человек обратился в первый день появления симптомов. А вот для людей старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, такой формат не подойдёт.
Для того, чтобы открыть больничный дистанционно через сервис «Электронная регистратура», необходимо выполнить следующие шаги:
После того, как все этапы будут выполнены, информация о вашей заявке попадёт в единую медицинскую информационную систему, к которой есть доступ у всех медиков. Далее врач, к участку которого прикреплён пациент, позвонит по указанному номеру телефона и проведёт дистанционную консультацию. В ходе неё медик выяснит симптомы, состояние здоровья, узнает, на что жалуется человек. Если собранных данных окажется достаточно, врач откроет больничный дистанционно.
На второй день заболевания к пациенту приедет медик, чтобы провести тестирование на коронавирус. По итогам результатов врач назначит лечение.
Чтобы закрыть больничный с помощью сервиса «Электронная регистратура», необходимо перейти в раздел «Листки нетрудоспособности» и выбрать там открытый больничный, а затем кликнуть «подать заявку на закрытие».
Поданная заявка попадёт в медучреждение. Но закрывать дистанционно больничный или нет, решит врач. В качестве дополнительной консультации он может попросить пациента пройти осмотр с помощью телемедицинской консультации.
Для того, что открыть дистанционно больничный, можно воспользоваться номером горячей линии 122 и попросить соединить с врачом. На базе кол-центра запустили сервис «Разговор с врачом». Поэтому операторы могут при необходимости переключить на специалистов городской поликлиники № 6. Консультации предоставляют четыре врача.
Открыть больничный при помощи телемедицинской консультации могут, к примеру, пациенты Старооскольской окружной больницы святителя Луки Крымского. Для этого им необходимо перейти на сайт медучреждения и найти кнопку «Заявка на телемедицинскую консультацию и дистанционную выдачу листка нетрудоспособности».
Далее необходимо оставить свой телефон, личные данные, жалобы, а также указать, что необходимо открыть больничный. Данная заявка попадёт к медику и он в течение дня позвонит пациенту.
Если пациент молодой или среднего возраста, а также у него нет сопутствующих заболеваний, больничный ему откроют на пять-семь дней. Далее алгоритм один: на следующий день приезжает бригада медиков и берёт ПЦР-тест. Если он будет положительным, пациенту выдадут бесплатные медикаменты.
Там же через сайт медучреждения можно обратиться, чтобы закрыть больничный. Для этого необходимо кликнуть на кнопку «Заявка на дистанционное закрытие листка нетрудоспособности». Затем также необходимо указать личные данные и ждать звонка от врача.
Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, если у человека симптомы болезни не прошли в течение семи дней, к нему на дом придёт врач и продлит срок действия больничного ещё на неделю.
При необходимости врач проведёт экспресс-тест на ковид или возьмёт мазок для ПЦР-исследования.
По истечении двух недель, если человек чувствует себя хорошо, а также при отсутствии симптомов ОРВИ, он также может дистанционно закрыть больничный, но после онлайн-общения с врачом. В этом случае ПЦР повторно сдавать не нужно.
Согласно статистике, ежедневно в Белгородской области больничные дистанционно открывают и закрывают порядка 400 человек. Новый порядок оформления больничных будет действовать до 15 марта.