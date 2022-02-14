Как открыть больничный дистанционно в Белгородской области

После того, как все этапы будут выполнены, информация о вашей заявке попадёт в единую медицинскую информационную систему, к которой есть доступ у всех медиков. Далее врач, к участку которого прикреплён пациент, позвонит по указанному номеру телефона и проведёт дистанционную консультацию. В ходе неё медик выяснит симптомы, состояние здоровья, узнает, на что жалуется человек. Если собранных данных окажется достаточно, врач откроет больничный дистанционно.