Белгородцы могут получить 700 рублей компенсации за покупку детского питания

Posted 14 февраля 2022, 14:19
Published 14 февраля 2022, 14:19
Modified 1 декабря, 08:15
Updated 1 декабря, 08:15
Белгородцы могут получить компенсацию на покупку детского питания в магазинах. Для этого необходимо предоставить документы и чеки. Максимальная сумма компенсации составляет 700 рублей. В январе 2022 года услугой воспользовались более 1,5 тыс. семей.
В перечень продуктов, покупку которых компенсирует областной бюджет, входят детские соки, а также овощные, мясные, фруктовые пюре. Уточнить список продуктов родители могут в органах соцзащиты.
За компенсацией одному из родителей нужно обратиться в органы соцзащиты или МФЦ. Нужно написать соответствующее заявление, повторно его писать не нужно — далее только приносить чеки, паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.
На компенсацию могут рассчитывать родители детей возрастом от полугода до полутора лет. В прошедшем году расходы на детское питание компенсировали более чем 6 тыс. белгородцев. За год из регионального бюджета им вернули порядка 30 млн рублей.