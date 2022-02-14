bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля 2022, 14:19

Published 14 февраля 2022, 14:19

Modified 1 декабря, 08:15

Updated 1 декабря, 08:15

Белгородцы могут получить 700 рублей компенсации за покупку детского питания

14 февраля 2022, 14:19
Сюжет
Дети
Более 1,5 тыс. белгородцев в январе получили компенсацию за детское питание. Чтобы её получить, нужно принести документы и чеки из магазинов. Об этом сообщили в областном правительстве.

Белгородцы могут получить компенсацию на покупку детского питания в магазинах. Для этого необходимо предоставить документы и чеки. Максимальная сумма компенсации составляет 700 рублей. В январе 2022 года услугой воспользовались более 1,5 тыс. семей.

В перечень продуктов, покупку которых компенсирует областной бюджет, входят детские соки, а также овощные, мясные, фруктовые пюре. Уточнить список продуктов родители могут в органах соцзащиты.

За компенсацией одному из родителей нужно обратиться в органы соцзащиты или МФЦ. Нужно написать соответствующее заявление, повторно его писать не нужно — далее только приносить чеки, паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.

На компенсацию могут рассчитывать родители детей возрастом от полугода до полутора лет. В прошедшем году расходы на детское питание компенсировали более чем 6 тыс. белгородцев. За год из регионального бюджета им вернули порядка 30 млн рублей.

#Новости#Общество#Дети#Компенсация#Детское питание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика