На Украину белгородцам пока можно, а больные дети могут не получить помощи

Posted 13 февраля 2022, 16:00
Published 13 февраля 2022, 16:00
Modified 1 декабря, 08:44
Updated 1 декабря, 08:44
Украина опровергла появившуюся в субботу информацию о том, что она запретила въезд иностранцев в страну. Запрет не вводили, но ежедневно десяткам граждан других государств отказывают во въезде, в том числе и россиянам.
Впрочем, посещение Украины в условиях накаляющейся обстановки вокруг неё — в любом случае не самое лучшее решение.
Евгения Кондратюк рассказала, что подопечные её организации «Святое Белогорье против детского рака» могут остаться без помощи.
В понедельник на счетах останется меньше миллиона рублей, а только на хоспис «Изумрудный город» нужно собрать в этом году минимум 20 миллионов.
Надеемся, в сложной ситуации помогут и власти, и жители региона.
Для общественного транспорта Белгородской агломерации снова потребовались математические расчёты. На подготовку модели готовы потратить 11 млн рублей. Исполнителя выберут в марте, на работы у него будет три месяца.
К лету схему общественного транспорта представят для обсуждения, а вступить в силу она должна во второй половине 2022 года.