На Украину белгородцам пока можно, а больные дети могут не получить помощи

Сюжет Итоги дня

В воскресенье, 13 февраля, в регионе обсуждали возможность посещения соседней страны, сложности у «Святого Белогорья против детского рака» и траты на математическую модель для общественного транспорта.

Можно, но не нужно Украина опровергла появившуюся в субботу информацию о том, что она запретила въезд иностранцев в страну. Запрет не вводили, но ежедневно десяткам граждан других государств отказывают во въезде, в том числе и россиянам. Впрочем, посещение Украины в условиях накаляющейся обстановки вокруг неё — в любом случае не самое лучшее решение. Срочно требуется помощь Евгения Кондратюк рассказала, что подопечные её организации «Святое Белогорье против детского рака» могут остаться без помощи. В понедельник на счетах останется меньше миллиона рублей, а только на хоспис «Изумрудный город» нужно собрать в этом году минимум 20 миллионов. Надеемся, в сложной ситуации помогут и власти, и жители региона. Автобусные формулы Для общественного транспорта Белгородской агломерации снова потребовались математические расчёты. На подготовку модели готовы потратить 11 млн рублей. Исполнителя выберут в марте, на работы у него будет три месяца. К лету схему общественного транспорта представят для обсуждения, а вступить в силу она должна во второй половине 2022 года.