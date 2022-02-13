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Posted 13 февраля 2022, 16:00

Published 13 февраля 2022, 16:00

Modified 1 декабря, 08:44

Updated 1 декабря, 08:44

На Украину белгородцам пока можно, а больные дети могут не получить помощи

13 февраля 2022, 16:00
Сюжет
Итоги дня
В воскресенье, 13 февраля, в регионе обсуждали возможность посещения соседней страны, сложности у «Святого Белогорья против детского рака» и траты на математическую модель для общественного транспорта.

Можно, но не нужно

Украина опровергла появившуюся в субботу информацию о том, что она запретила въезд иностранцев в страну. Запрет не вводили, но ежедневно десяткам граждан других государств отказывают во въезде, в том числе и россиянам.

Впрочем, посещение Украины в условиях накаляющейся обстановки вокруг неё — в любом случае не самое лучшее решение.

Срочно требуется помощь

Евгения Кондратюк рассказала, что подопечные её организации «Святое Белогорье против детского рака» могут остаться без помощи.

В понедельник на счетах останется меньше миллиона рублей, а только на хоспис «Изумрудный город» нужно собрать в этом году минимум 20 миллионов.

Надеемся, в сложной ситуации помогут и власти, и жители региона.

Автобусные формулы

Для общественного транспорта Белгородской агломерации снова потребовались математические расчёты. На подготовку модели готовы потратить 11 млн рублей. Исполнителя выберут в марте, на работы у него будет три месяца.

К лету схему общественного транспорта представят для обсуждения, а вступить в силу она должна во второй половине 2022 года.

#Новости#Общество#Украина#Общественный транспорт#Святое Белогорье против детского рака#Итоги дня
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