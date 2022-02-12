С белгородской компании «Ваш хлеб» требуют 9,3 млн рублей из-за товарного знака

Позже «Ваш хлеб» подал апелляцию в Девятнадцатый арбитражный суд на первое решение. Но вердикт суд оставил без изменения. В 2021 году «Ваш хлеб» решил обратиться с кассационной жалобой в суд по интеллектуальным правам. В итоге суд отменил решение Арбитражного суда и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда. Следующее заседание по этому делу назначено на 3 марта.