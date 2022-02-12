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Posted 12 февраля 2022, 09:56

Published 12 февраля 2022, 09:56

Modified 1 декабря, 08:31

Updated 1 декабря, 08:31

С белгородской компании «Ваш хлеб» требуют 9,3 млн рублей из-за товарного знака

12 февраля 2022, 09:56
Сюжет
Суд
Иск подала московская компания по производству мучных изделий «АкадемПродукт».

На сайте Арбитражного суда летом 2020 года появился иск ООО «АкадемПродукт» к ООО «Ваш хлеб». Московская фирма утверждает, что «Ваш хлеб» незаконно использовал товарный знак «Тонус». «АкадемПродукт» требовал с белгородского производителя взыскать 766 000 рублей стоимости неосновательного обогащения и 8 632 738 рублей стоимости права использования товарного знака.

В 2015 году «АкадемПродукт» отправил ООО «Ваш хлеб» претензионное письмо, в котором сообщил, что на предприятии белгородской компании находится оборудование для производства хлеба «Тонус», принадлежащее «АкадемПродукт». «Ваш хлеб» ответил, что в 2013 году для производства хлеба компания на торгах купила комплекс «Хлебозавод „Золотой колос“», а оборудование «Тонус» на балансе белгородской компании не значится.

В 2017 году «АкадемПродукт» снова направил претензионное письмо с требованием выплатить больше 5 млн рублей за неправомерное использование товарного знака «Тонус». Претензия осталась без ответа, и «АкадемПродукт» решил обратиться в суд.

В ходе рассмотрения дела в Арбитражном суде сравнивались два товарных знака — «Тонус» и «Хлеб „Тонус“». Анализ показал, что доминирующее положение в нём занимает «Хлеб „Тонус“». Также в ходе суда истец представил доказательства того, что в торговых сетях Белгорода продаётся продукция с этим товарным знаком.

В итоге суд удовлетворил требование истца частично. За использование товарного знака с 2016 по 2019 год ООО «Ваш хлеб» должно выплатить 4,3 млн рублей.

Позже «Ваш хлеб» подал апелляцию в Девятнадцатый арбитражный суд на первое решение. Но вердикт суд оставил без изменения. В 2021 году «Ваш хлеб» решил обратиться с кассационной жалобой в суд по интеллектуальным правам. В итоге суд отменил решение Арбитражного суда и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда. Следующее заседание по этому делу назначено на 3 марта.

Согласно системе «СПАРК», ООО «АкадемПродукт» зарегистрировано в 1993 году в Москве. Генеральный директор компании — Юрий Староверов. В 2020 году выручка от продаж «АкадемПродукт» составила 1,9 млн рублей, чистая прибыль составила также 1,9 млн рублей.

ООО «Ваш хлеб» зарегистрировано в 2007 году в Шебекино. Руководитель компании — Елена Кириллова. Выручка от продаж компании в 2020 году составила 1,3 млрд рублей, а сумма чистой прибыли — 111 млн рублей.

Напомним, что за использование товарного знака судятся белгородская «Владмива» и ульяновская компания «Солит». «Владмива» просит запретить продажу дезинфицирующего средства.

В конце 2021 года за незаконное использование товарного знака поступил иск от ЗАО «Микояновский мясокомбинат» к белгородскому «Приосколью». Микояновский мясокомбинат требовал с белгородской компании 5 млн рублей.

#Новости#Общество#Суд#Эксклюзив#Хлеб#Товарный знак
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