В Белгороде и Шебекино ищут пропавшего две недели назад мужчину

Пропал 44-летний Вячеслав Корнев. Указывается, что он мог быть в Белгороде или Шебекино. Его местонахождение неизвестно с 26 января.
Рост мужчины — 180 см, телосложение худощавое. У него седые волосы и серые глаза. В чём был одет мужчина на момент пропажи, неизвестно.
Если вы видели белгородца, сообщите об этом в полицию 02, 102 или по номеру поискового отряда 8 800 700 54 52.
Напомним, что в регионе продолжают искать мужчину 1991 года рождения, который пропал ещё в августе 2017 года. В розыск объявили и 43-летнего белгородца.
В начале февраля волонтёры «Лиза Алерт» также просили помощи в поиске 15-летнего подростка из Губкина. В группе отряда указано, что его нашли живым.