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В Белгороде и Шебекино ищут пропавшего две недели назад мужчину

11 февраля 11:22
Фото: страница "Лиза Алерт" в соцсети
Вячеслав Корнев пропал 26 января. В чём мужчина был одет, неизвестно. Остальные приметы исчезнувшего сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропал 44-летний Вячеслав Корнев. Указывается, что он мог быть в Белгороде или Шебекино. Его местонахождение неизвестно с 26 января.

Рост мужчины — 180 см, телосложение худощавое. У него седые волосы и серые глаза. В чём был одет мужчина на момент пропажи, неизвестно.

Фото: страница "Лиза Алерт" в соцсети

Если вы видели белгородца, сообщите об этом в полицию 02, 102 или по номеру поискового отряда 8 800 700 54 52.

Напомним, что в регионе продолжают искать мужчину 1991 года рождения, который пропал ещё в августе 2017 года. В розыск объявили и 43-летнего белгородца.

В начале февраля волонтёры «Лиза Алерт» также просили помощи в поиске 15-летнего подростка из Губкина. В группе отряда указано, что его нашли живым.

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#Новости#Лиза Алерт#Шебекино#Белгород#Поиск#Происшествия
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