Учителя школы искусств под Белгородом вновь пожаловались на сокращение зарплат

В личной беседе с ними мы обсуждаем изменение размера стимулирующей выплаты в каждом конкретном случае. Также обсуждаем варианты приемлемых мер по изменению системы стимулирования. Мнения преподавателей очень разнятся, есть как несогласные, так и поддерживающие действующую систему стимулирования. Мы видим, что есть вопросы к критериям оценивания педагогов, работающих по разным специальностям и направлениям подготовки детей. Эта проблема — системная и поэтому по итогам всех встреч мы начнём работу по пересмотру системы стимулирования, которая сделает её более прозрачной и понятной для каждого участника учебного процесса, разделив при этом критерии по направлениям подготовки.Евгений Попов