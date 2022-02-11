Учителя школы искусств под Белгородом вновь пожаловались на сокращение зарплат

9 февраля в Сети появилось второе видеообращение от учителей Разуменской детской школы искусств им. А. В. Тарасова. Преподаватели рассказали, что после поручения губернатора отреагировать на первую просьбу педагогов чиновники только создали видимость якобы решения вопроса.
И вот результат «заботы и внимания» со стороны районных властей: нам только что директор выдала уведомления, всем преподавателям, что наша заработная плата с апреля станет ещё меньше. Стимулирующие доплаты педагогов опять урезали, кому на 4800 рублей, кому и более. Если мы не согласимся на такие грабительские условия труда и не подпишем дополнительное соглашение, то через два месяца преподаватели подлежат увольнению.из видеообращения
По мнению учителей, это способ «нагнуть коллектив рады своего законного чиновничьего принципа».
Все попытки увеличить зарплату для нас заканчиваются урезанием стимулирующей части. Деньги для повышения базовой части оклада не субсидирует бюджет, а если и субсидирует, то в минимальном объёме, а берут из наших заработанных стимулирующих. В результате чего размер зарплаты остаётся на прежнем уровне, а в большинстве случаев падает.из видеообращения
Преподаватели потребовали вернуть заработанные стимулирующие выплаты за 2021 год и сменить руководство школы в связи с утратой доверия.
Ситуацию «Бел.Ру» прокомментировал заместитель по соцполитике администрации Белгородского района Евгений Попов. Он рассказал, что сейчас с каждым педагогом встречаются представители администрации и обсуждают пути решения проблемы.
В личной беседе с ними мы обсуждаем изменение размера стимулирующей выплаты в каждом конкретном случае. Также обсуждаем варианты приемлемых мер по изменению системы стимулирования. Мнения преподавателей очень разнятся, есть как несогласные, так и поддерживающие действующую систему стимулирования. Мы видим, что есть вопросы к критериям оценивания педагогов, работающих по разным специальностям и направлениям подготовки детей. Эта проблема — системная и поэтому по итогам всех встреч мы начнём работу по пересмотру системы стимулирования, которая сделает её более прозрачной и понятной для каждого участника учебного процесса, разделив при этом критерии по направлениям подготовки.Евгений Попов
Попов также добавил, что у ряда педагогов выплаты стали другими из-за изменения педагогической нагрузки. Так, например, у некоторых было более двух ставок, а потом они стали работать чуть более чем на 1,5.