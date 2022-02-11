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Суббота встретит белгородцев снегом с дождём

11 февраля 12:15
Фото: Бел.Ру
Синоптики обещают в первый день выходных в регионе плюсовую температуру днём и небольшой мороз ночью. Выпадут небольшие осадки в виде снега и дождя. Прогноз погоды на 12 февраля опубликовали в региональном управлении МЧС.
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Погода

Завтра, 12 февраля, в Белгородской области обещают в тёмное время суток от 4˚ мороза до 1˚ выше нуля, днём — от 2˚ ниже нуля до 3˚ тепла. Ветер западной четверти ночью будет дуть со скоростью 5–10 м/с, днём — 8–13 м/с. Местами будет туманно, а на дорогах — гололедица.

В Белгороде ночью температура опустится до отметки в 2˚ мороза, выпадет небольшой и кратковременный снег. Ветер северо-западный 2 м/с. Днём в областном центре будет 0˚, временами ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер северный 3 м/с.

Теплее будет в Валуйках. Ночью обещают 0˚ и небольшие осадки в виде мокрого снега, ветер северо-западный 2 м/с. В светлое время суток температура повысится до 2˚ тепла, количество осадков увеличится. Ветер днём — северный 2 м/с.

В Новом Осколе синоптики обещают ночью небольшой мороз в -2˚ и кратковременный снег, ветер северо-западный 3 м/с. Днём температура повысится до 1˚, выпадут небольшие осадки. Ветер северный 3 м/с.

Такая же температура ночью будет в Старом Осколе, однако без осадков. Днём в городе обещают 0˚ и мокрый снег.

#Новости#Погода#Погода в Белгородской области#Общество
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