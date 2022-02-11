Суббота встретит белгородцев снегом с дождём

Завтра, 12 февраля, в Белгородской области обещают в тёмное время суток от 4˚ мороза до 1˚ выше нуля, днём — от 2˚ ниже нуля до 3˚ тепла. Ветер западной четверти ночью будет дуть со скоростью 5–10 м/с, днём — 8–13 м/с. Местами будет туманно, а на дорогах — гололедица.
В Белгороде ночью температура опустится до отметки в 2˚ мороза, выпадет небольшой и кратковременный снег. Ветер северо-западный 2 м/с. Днём в областном центре будет 0˚, временами ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер северный 3 м/с.
Теплее будет в Валуйках. Ночью обещают 0˚ и небольшие осадки в виде мокрого снега, ветер северо-западный 2 м/с. В светлое время суток температура повысится до 2˚ тепла, количество осадков увеличится. Ветер днём — северный 2 м/с.
В Новом Осколе синоптики обещают ночью небольшой мороз в -2˚ и кратковременный снег, ветер северо-западный 3 м/с. Днём температура повысится до 1˚, выпадут небольшие осадки. Ветер северный 3 м/с.
Такая же температура ночью будет в Старом Осколе, однако без осадков. Днём в городе обещают 0˚ и мокрый снег.