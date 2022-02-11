Суббота встретит белгородцев снегом с дождём

Завтра, 12 февраля, в Белгородской области обещают в тёмное время суток от 4˚ мороза до 1˚ выше нуля, днём — от 2˚ ниже нуля до 3˚ тепла. Ветер западной четверти ночью будет дуть со скоростью 5–10 м/с, днём — 8–13 м/с. Местами будет туманно, а на дорогах — гололедица.