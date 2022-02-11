Российские ветераны обнародовали заявление в поддержку решений Путина по безопасности

Posted 11 февраля 2022, 19:46
Published 11 февраля 2022, 19:46
Modified 18 сентября 2022, 14:46
Updated 18 сентября 2022, 14:46
Официальные представители ветеранских организаций РФ указали, в частности, на то, что действующий состав офицерского корпуса, в отставке и в запасе, во все времена был становым хребтом великого Отечества. И он продолжит оставаться таковым, утверждают авторы заявления. По их словам, он объединяет лучших представителей всех народов нашей страны, самоотверженно посвятивших себя служению Родине.
Ветераны ВОВ, органов внутренних дел, ВС, боевых действий, а также офицеры всех категорий, выполнявшие задачи в боевых частях и на боевых дежурствах, полностью разделяют сегодня беспокойство правительства относительно последовательных действий США и НАТО в Европе, следует из заявления.
Авторы документа подчеркнули, что стремление Альянса к насильственному втягиванию украинского государства в НАТО при помощи киевского марионеточного режима – это критическая черта для коренных интересов безопасности европейцев. Российские ветераны уточнили, что прежде всего это касается многовекового союза братских народов нашей страны, Беларуси и Украины.
Ветераны России заявили также о поддержке шагов Верховного главнокомандующего, направленных на обеспечение всеобщей безопасности и глобальной стабильности Европы, которые оказались под самой серьезной угрозой со времен Второй мировой войны из-за последовательной враждебной политики США и НАТО.
Требования Кремля к Западу относительно того, что нужно юридически закрепить договоренности о неразмещении Штатами и другими странами НАТО ударных систем вооружений на территории любых соседних с Россией стран, входящих или не входящих в Североатлантический альянс, ветераны России считают обоснованными. Они уточнили, что это потенциальная угроза государству.
Подписи под совместным заявлением поставили: зампред Московского городского совета ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов генерал-полковник Р. С. Акчурин, председатель Московской организации “Российский союз ветеранов Афганистана” П. П. Петров, руководитель Международной общественной организации бывших военнослужащих «Марс-Меркурий» С. М. Бирюков и др.