Российские ветераны обнародовали заявление в поддержку решений Путина по безопасности

Официальные представители ветеранских организаций РФ указали, в частности, на то, что действующий состав офицерского корпуса, в отставке и в запасе, во все времена был становым хребтом великого Отечества. И он продолжит оставаться таковым, утверждают авторы заявления. По их словам, он объединяет лучших представителей всех народов нашей страны, самоотверженно посвятивших себя служению Родине.