После публикации «Бел.Ру» на Есенина в Белгороде установили дорожные знаки

Как сообщили «Бел.Ру» жители областного центра, сегодня, 11 февраля, на Есенина установили недостающие знаки возле искусственных неровностей. Об этой проблеме мы писали в январе — в редакцию обратилась жительница Белгорода и сообщила, что на дороге оборудовали приподнятые пешеходные переходы, а дорожные знаки не установили. Помимо этого, женщина пожаловалась на дорожную разметку — в некоторые местах проезжей части она стёрлась.