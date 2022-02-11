После публикации «Бел.Ру» на Есенина в Белгороде установили дорожные знаки

Как сообщили «Бел.Ру» жители областного центра, сегодня, 11 февраля, на Есенина установили недостающие знаки возле искусственных неровностей. Об этой проблеме мы писали в январе — в редакцию обратилась жительница Белгорода и сообщила, что на дороге оборудовали приподнятые пешеходные переходы, а дорожные знаки не установили. Помимо этого, женщина пожаловалась на дорожную разметку — в некоторые местах проезжей части она стёрлась.
За комментарием «Бел.Ру» обратилось в горадминистрацию. Выяснилось, что искусственные неровности устанавливала подрядная организация ООО «Белгороддорстрой». Пешеходные переходы оборудовали, а заказать дорожные знаки «забыли». Как отметили в мэрии, муниципальным контрактом установка знаков на этой улице в 2021 году не предполагалась. Также в администрации тогда пообещали установить знаки до 15 февраля.