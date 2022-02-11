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После публикации «Бел.Ру» на Есенина в Белгороде установили дорожные знаки

11 февраля 17:15
Фото: ИА «Бел.Ру»
Об отсутствии знаков возле приподнятых пешеходных переходов в «Бел.Ру» сообщила жительница Белгорода. Оказалось, что их установка даже не входила в планы мэрии.
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Дороги

Как сообщили «Бел.Ру» жители областного центра, сегодня, 11 февраля, на Есенина установили недостающие знаки возле искусственных неровностей. Об этой проблеме мы писали в январе — в редакцию обратилась жительница Белгорода и сообщила, что на дороге оборудовали приподнятые пешеходные переходы, а дорожные знаки не установили. Помимо этого, женщина пожаловалась на дорожную разметку — в некоторые местах проезжей части она стёрлась.

Белгородцы жалуются на отсутствие дорожных знаков на Есенина
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За комментарием «Бел.Ру» обратилось в горадминистрацию. Выяснилось, что искусственные неровности устанавливала подрядная организация ООО «Белгороддорстрой». Пешеходные переходы оборудовали, а заказать дорожные знаки «забыли». Как отметили в мэрии, муниципальным контрактом установка знаков на этой улице в 2021 году не предполагалась. Также в администрации тогда пообещали установить знаки до 15 февраля.

В Белгороде «забыли» заказать знаки при обустройстве искусственных неровностей
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