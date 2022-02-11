Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Под Белгородом перевернулась фура с прицепом

11 февраля 09:09
Фото: кадр видео
ДТП произошло на 25-м км трассы Короча ­– Старый Оскол. По предварительным данным, водитель жив.

Под Белгородом на дороге перевернулась фура с прицепом. Машина боком лежит на обочине. Видео с места происшествия прислал читатель «Бел.Ру». Мы обратились за комментарием в региональное УМВД. Там рассказали, что ДТП произошло в Губкинском городском округе в 20:30 10 февраля. На 25-м километре трассы Короча - Губкин - граница Курской области 40-летний мужчина на Renault Premium 420 с прицепом не справился с управлением, в результате машина перевернулась. Информации о том, что мужчина обращался в больницу, в ГИБДД вчера не поступало.

Напомним, 22 декабря на трассе Короча — Губкин — граница Курской области произошло смертельное ДТП с фурой и грузовиком. Водитель грузовой машины ВИС врезался в припаркованную на краю дороги «Сканию». Водитель грузовика получил травмы, его госпитализировали, однако мужчина скончался в больнице.

Материалы по теме
Под Белгородом два человека погибли в аварии с фуройВ аварии с фурой в Белгородской области погиб мужчина и пострадали четверо детейПод Белгородом водитель грузовика врезался в фуру и погиб
#Новости#Фура#Короча#ДТП#Эксклюзив#Видеофакт#Происшествия
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Сегодня, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Сегодня, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Сегодня, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Сегодня, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Сегодня, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Сегодня, 12:18