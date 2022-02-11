Под Белгородом перевернулась фура с прицепом

Под Белгородом на дороге перевернулась фура с прицепом. Машина боком лежит на обочине. Видео с места происшествия прислал читатель «Бел.Ру». Мы обратились за комментарием в региональное УМВД. Там рассказали, что ДТП произошло в Губкинском городском округе в 20:30 10 февраля. На 25-м километре трассы Короча - Губкин - граница Курской области 40-летний мужчина на Renault Premium 420 с прицепом не справился с управлением, в результате машина перевернулась. Информации о том, что мужчина обращался в больницу, в ГИБДД вчера не поступало.