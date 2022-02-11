Напрямую с поля: РСХБ организовал фермерскую пятницу для белгородцев

«Вкусную пятницу» можно провести на территории любого предприятия или учреждения, мы готовы рассмотреть такие заявки. Задача — познакомить белгородцев с продукцией, представленной на маркетплейсе «Своё Родное». Пользователи приложения должны понимать, что они заказывают. Тем более удобно, что продукция доставляется к месту работы: не выходя из офиса можно купить свежайшие продукты и смело встречать выходные.Анастасия Трошина, заместитель директора Белгородского РСХБ