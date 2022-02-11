Напрямую с поля: РСХБ организовал фермерскую пятницу для белгородцев

Дегустация и продажа прошли в офисе филиала на улице Пушкина, 49 в Белгороде. «Вкусная пятница» — это проект Россельхозбанка, направленный на продвижение натуральных фермерских продуктов.
На этот раз свою продукцию представили девять белгородских фермеров. Все они — члены сельскохозяйственного потребительского кооператива «Домашние продукты». Кооператив объединяет более 30 фермеров по всей области.
На «фермерской пятнице» были представлены колбасы и карпаччо от ООО «Крестьянский двор», сыры от кооперативов «Славный сыровар» и «Альянс-Фермервест», молочная продукция от КФХ «Лофицкий С. В.», фруктовые чипсы «Любимые зожики» от ИП «Иванов А.Ю.», мёд-суфле от КФХ «Ткачев Е.В.».
Россельхозбанк помогает кооперативу в продвижении фермерских брендов. С помощью маркетплейса Россельхозбанка «Своё Родное» фермеры могут реализовывать свою продукцию онлайн. Производители получают дополнительную площадку для сбыта, а пользователи приложения — свежую фермерскую продукцию под заказ.
«Вкусную пятницу» можно провести на территории любого предприятия или учреждения, мы готовы рассмотреть такие заявки. Задача — познакомить белгородцев с продукцией, представленной на маркетплейсе «Своё Родное». Пользователи приложения должны понимать, что они заказывают. Тем более удобно, что продукция доставляется к месту работы: не выходя из офиса можно купить свежайшие продукты и смело встречать выходные.Анастасия Трошина, заместитель директора Белгородского РСХБ
Формат «Вкусной пятницы» нам понравился. Коллектив заранее сделал запрос: что именно сотрудники хотели бы приобрести. И мы подготовили ассортимент точно под заказ. Продукция свежайшая. Её произвели только сегодня утром, а через пару часов она уже на прилавке.Сергей Никулин, исполнительный директор Белгородского СССПОК «Домашние продукты»