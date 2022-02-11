Мэрия не смогла продать недостроенный дом в Белгороде за 6,7 млн рублей

По адресу 3-й Корочанский переулок, 7 в Белгороде возводили жилой дом. Площадь застройки составила 344,9 кв. м, земельного участка — 5 тыс. кв. м.
Собственником объекта незавершённого строительства было ООО «СПАКО-ИНВЕСТ». Недостроенный дом по решению арбитражного суда изъяли, тем самым удовлетворив исковые требования мэрии.
Степень готовности здания составила 54%. Объект незавершённого строительства выставили на торги. Начальная цена — 6 млн 682 тысячи 482 рубля. Аукцион проводили 31 января.
Претендентов на покупку не нашлось. В связи с этим аукцион признали несостоявшимся.
Отметим, что в Белгороде ранее определились с ещё двумя недостроенными зданиями. Недострой на Богданке отдадут под дом переменной этажности с подземной стоянкой. А здание на Левобережье всё-таки продали на торгах за 181,3 млн рублей.
3-й Корочанский переулок в Белгороде находится неподалёку от Северского Донца. Участок, который расположен рядом с ним, ранее предложили отдать под среднеэтажную и малоэтажную застройку.