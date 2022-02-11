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Мэрия не смогла продать недостроенный дом в Белгороде за 6,7 млн рублей

11 февраля 05:12
Фото: pixabay.com
Находится объект в 3-м Корочанском переулке, его собственником являлось ООО «СПАКО-ИНВЕСТ». Торги проводили в конце января, но покупателей не нашлось, следует из протокола КИЗО.

По адресу 3-й Корочанский переулок, 7 в Белгороде возводили жилой дом. Площадь застройки составила 344,9 кв. м, земельного участка — 5 тыс. кв. м.

Собственником объекта незавершённого строительства было ООО «СПАКО-ИНВЕСТ». Недостроенный дом по решению арбитражного суда изъяли, тем самым удовлетворив исковые требования мэрии.

Степень готовности здания составила 54%. Объект незавершённого строительства выставили на торги. Начальная цена — 6 млн 682 тысячи 482 рубля. Аукцион проводили 31 января.

Претендентов на покупку не нашлось. В связи с этим аукцион признали несостоявшимся.

Отметим, что в Белгороде ранее определились с ещё двумя недостроенными зданиями. Недострой на Богданке отдадут под дом переменной этажности с подземной стоянкой. А здание на Левобережье всё-таки продали на торгах за 181,3 млн рублей.

3-й Корочанский переулок в Белгороде находится неподалёку от Северского Донца. Участок, который расположен рядом с ним, ранее предложили отдать под среднеэтажную и малоэтажную застройку.

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