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Кукарекавший для ролика в TikTok белгородец извинился перед полицейскими

11 февраля 09:32
Мужчина рассказал, что форму сотрудника правоохранительных органов купил в военторге, а сам к полиции никакого отношения не имеет. При этом он понимал, что за ролик мог понести ответственность, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

В полиции региона поделились роликом беседы с 34-летним белгородцем, снявшим нашумевший ролик для TikTok. Мужчина, напомним, разместил в соцсети видео, в котором он кукарекал за донаты. Причём герой записи был одет в форму полицейского.

Мужчина в итоге извинился перед правоохранителями: «Если кто-то это принял слишком близко к сердцу, то, конечно, я хотел бы перед ними извиниться. У меня не было злого умысла кого-то обидеть. Всё было в шутку».

Белгородец добавил, что к полиции никакого отношения не имеет, а форму купил в военторге. Тему для ролика он придумал сам. При этом мужчина понимал, что за видео может быть предусмотрена ответственность.

Напомним, что мужчина попал под административное дело за незаконное ношение форменной одежды (ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ). Ему грозит до 1,5 тыс. рублей штрафа. Форму у белгородца уже забрали.

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#Белгород#Полицейские#TikTok#Видеоролик#Видео
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