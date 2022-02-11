Кукарекавший для ролика в TikTok белгородец извинился перед полицейскими

В полиции региона поделились роликом беседы с 34-летним белгородцем, снявшим нашумевший ролик для TikTok. Мужчина, напомним, разместил в соцсети видео, в котором он кукарекал за донаты. Причём герой записи был одет в форму полицейского.
Мужчина в итоге извинился перед правоохранителями: «Если кто-то это принял слишком близко к сердцу, то, конечно, я хотел бы перед ними извиниться. У меня не было злого умысла кого-то обидеть. Всё было в шутку».
Белгородец добавил, что к полиции никакого отношения не имеет, а форму купил в военторге. Тему для ролика он придумал сам. При этом мужчина понимал, что за видео может быть предусмотрена ответственность.
Напомним, что мужчина попал под административное дело за незаконное ношение форменной одежды (ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ). Ему грозит до 1,5 тыс. рублей штрафа. Форму у белгородца уже забрали.