Клиенты Tele2 получат бонусы при покупке инвестиционного продукта БКС

В рамках совместного проекта Tele2 и БКС абоненты оператора могут открыть брокерский (в том числе — индивидуальный инвестиционный счёт) и начать инвестировать в акции, облигации или паи фондов. Для этого им достаточно перейти на онлайн-площадку и оставить заявку. Это просто и удобно: первую сделку можно заключить не более чем через пять минут.