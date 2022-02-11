Клиенты Tele2 получат бонусы при покупке инвестиционного продукта БКС

В рамках партнёрства компаний число клиентов Tele2 — пользователей инвестиционных решений — выросло за год на 22%.
Клиенты Tele2 при открытии брокерского счёта и сумме инвестиций от 50 тыс. рублей получат кешбэк 500 рублей на счёт мобильного телефона, а также один из паёв ПИФов БКС и сертификат на покупку гаджета: smart-часов, беспроводных наушников, умной колонки, планшета или смартфона. Номинал сертификата зависит от суммы инвестиций. Подробнее об условиях акции можно узнать по ссылке.
В рамках другого предложения клиенты могут получить в подарок сертификаты на покупку устройств Apple, для этого сумма инвестиций должна составлять не менее 2 млн рублей. Оба предложения действуют до 31 марта 2022 года. Стать участниками могут клиенты Tele2, которые ранее не инвестировали вместе с БКС.
В 2021 году Tele2 предоставила частным инвесторам возможность получить дополнительный доход от выхода на фондовый рынок. Растущая финансовая грамотность населения способствовала популярности инвестиционных и биржевых инструментов, которые Tele2 предлагает своим абонентам в партнёрстве с финансовой группой БКС. Число клиентов оператора, которые воспользовались инвестиционными решениями, увеличилось за год на 22%, объём инвестиций — на 19%, количество счетов — в 2,7 раза.
В рамках совместного проекта Tele2 и БКС абоненты оператора могут открыть брокерский (в том числе — индивидуальный инвестиционный счёт) и начать инвестировать в акции, облигации или паи фондов. Для этого им достаточно перейти на онлайн-площадку и оставить заявку. Это просто и удобно: первую сделку можно заключить не более чем через пять минут.
Наши клиенты могут пользоваться инвестиционными решениями и управлять финансовым портфелем из любой точки мира. Дистанционный вход на фондовый рынок — уже сложившийся и привычный тренд. Специальное предложение для новых инвесторов станет приятным бонусом к тем возможностям, которые открывает фондовый рынок.Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2
Мы очень довольны нашим совместным партнёрским проектом, на протяжении уже почти двух лет видим постоянную положительную динамику по всем ключевым показателям. «БКС Мир инвестиций» и Tele2 стали новаторами в запуске нескольких игровых механик, с помощью которых смогли выйти на новый уровень привлечения клиентов. Это укрепило нашу веру в большой потенциал продаж инвестиционных продуктов в нефинансовом партнёрстве. Следующим шагом в рамках нашего сотрудничества будет дальнейшее развитие инвестиционных продуктов.Денис Шейбаль, директор по работе с партнёрами «БКС Мир инвестиций»