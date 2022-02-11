Глава района в Белгородской области ответила на нашумевший вопрос о мосте Дружбы

9 февраля глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова провела прямой эфир в соцсети. Один из вопросов, который ей задали, касался ливенского моста Дружбы.
Глава муниципалитета на своей странице в соцсети отметила, что по техническим причинам не получилось опубликовать вторую часть прямого эфира, в которой как раз и обсуждали проблемную тему. Однако свою позицию по этому вопросу в комментариях она всё же представила.
Повторю, что этот мост не является мемориалом или памятником. Мост – архитектурное сооружение, возведённое через препятствие, в данном случае через реку. Говорить о принадлежности к нацистской символике элементов моста можно только на основании соответствующего правового документа, который в настоящее время отсутствует. Сейчас, не в самых спокойных мировых событиях, нужно работать на общее спокойное будущее.Анна Куташова
Судя по реакции местных жителей, мнение главы администрации они не разделяют. В комментариях один из подписчиков напомнил, что на табличке на мосту Дружбы указано, что возведён он «…в память о советских и итальянских воинах и гражданских лицах, павших в годы Второй мировой войны…».
Говорите, не является мемориалом или памятником? Ну да, конечно. А то, что даже на табличке написано «в память о погибших итальянцах», это вам ни о чём не говорит? Странно и печально это.Николай Савченко, из комментария к записи Анны Куташовой
В доказательство подписчик приложил фотографию таблички.
Мост Дружбы через реку Валуй в Ливенке Красногвардейского района открыли в сентябре 2018 года. Это автомобильный мост протяжённостью 12 м. Строительство объекта велось силами активистов Национальной ассоциации ветеранов альпийских войск при участии секции города Брешиа.
Напомним, что в ноябре 2021 года на одном из федеральных ТВ-каналов прозвучало мнение, что памятники в Красногвардейском районе «посвящены нацистским пособникам». В администрации муниципалитета ответили, что памятный знак итальянским воинам установили в 1995 году в рамках соглашения между правительствами РФ и Италии о статусе мест погребения российских военнослужащих и гражданских лиц в Италии и итальянских военнослужащих в России, погибших во Второй мировой войне.