Глава района в Белгородской области ответила на нашумевший вопрос о мосте Дружбы

Напомним, что в ноябре 2021 года на одном из федеральных ТВ-каналов прозвучало мнение, что памятники в Красногвардейском районе «посвящены нацистским пособникам». В администрации муниципалитета ответили, что памятный знак итальянским воинам установили в 1995 году в рамках соглашения между правительствами РФ и Италии о статусе мест погребения российских военнослужащих и гражданских лиц в Италии и итальянских военнослужащих в России, погибших во Второй мировой войне.