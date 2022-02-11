Гладков раскритиковал новый забор на улице Мичурина в Белгороде

Напомним, в конце ноября на ж/д вокзале в областном центре начали установку двухметровых заборов. Один из местных блогеров Владимир Титов назвал решение неэффективным и неэстетичным. В мэрии тогда отвечали, что ставят забор для обеспечения транспортной безопасности.