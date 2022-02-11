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Гладков раскритиковал новый забор на улице Мичурина в Белгороде

11 февраля 07:43
Фото: телеграм-канал "Электромир Максимова"
В Instagram «Белгород № 1» опубликовали фотографию заменённого забора на дороге по улице Мичурина. Горожане новый забор не оценили. Не понравился забор и губернатору, который подтвердил, что стало хуже.

На дороге по улице Мичурина поменяли забор. Фотографию опубликовали в соцсетях. Местным жителям новый забор не понравился. Не оценил его и глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор подтвердил слова белгородцев, написав, что действительно стало хуже. Со слов Гладкова, так делать точно нельзя, мэр Антон Иванов должен ситуацию исправить.

Напомним, в конце ноября на ж/д вокзале в областном центре начали установку двухметровых заборов. Один из местных блогеров Владимир Титов назвал решение неэффективным и неэстетичным. В мэрии тогда отвечали, что ставят забор для обеспечения транспортной безопасности.

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