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Где получить лекарства после закрытия аптеки в ковид-амбулатории Белгорода

11 февраля 10:49
Фото: ИА «Бел.Ру»
В редакцию «Бел.Ру» обратился белгородец Юрий, который рассказал, что во время посещения ковид-амбулатории № 6 в Белгороде и при назначении ему бесплатных лекарств он не смог их получить. Инцидент прокомментировали в региональном министерстве здравоохранения.

По словам читателя «Бел.Ру», бесплатные лекарства на курс лечения от коронавируса ему прописали в ковид-амбулатории № 6 в Белгороде. Как отметил Юрий, очереди хотя и небольшие, но время ожидания затянулось на несколько часов.

После получения рецепта ему сказали обратиться в аптеку, которая находится в этом же учреждении, чтобы забрать препараты. Мужчина подошёл к окну в 15:30, но ему посоветовали больше не занимать очередь, поскольку аптека работает до 16:00, а перед ним ещё семь человек. Белгородцу рекомендовали приходить на следующий день.

Вы представляете, что будет завтра утром? Все, кому выписали лекарства с 15:30 и до 20:00, придут завтра! И что получается: человек больной, с температурой должен завтра прийти и наверняка пару часов простоять в очереди. А лечиться когда?Юрий Кошкодан

Редакция поинтересовалась у регионального министерства здравоохранения, как пациентам забрать лекарства. В ведомстве сообщили, что, действительно, аптека в ковид-амбулатории № 6 работает до 16:00, но после 16:00 и до окончания работы медучреждения препараты можно забрать в кабинете № 217 на втором этаже по тем же выданным рецептам.

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