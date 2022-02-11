Где получить лекарства после закрытия аптеки в ковид-амбулатории Белгорода

После получения рецепта ему сказали обратиться в аптеку, которая находится в этом же учреждении, чтобы забрать препараты. Мужчина подошёл к окну в 15:30, но ему посоветовали больше не занимать очередь, поскольку аптека работает до 16:00, а перед ним ещё семь человек. Белгородцу рекомендовали приходить на следующий день.