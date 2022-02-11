Где получить лекарства после закрытия аптеки в ковид-амбулатории Белгорода

По словам читателя «Бел.Ру», бесплатные лекарства на курс лечения от коронавируса ему прописали в ковид-амбулатории № 6 в Белгороде. Как отметил Юрий, очереди хотя и небольшие, но время ожидания затянулось на несколько часов.
После получения рецепта ему сказали обратиться в аптеку, которая находится в этом же учреждении, чтобы забрать препараты. Мужчина подошёл к окну в 15:30, но ему посоветовали больше не занимать очередь, поскольку аптека работает до 16:00, а перед ним ещё семь человек. Белгородцу рекомендовали приходить на следующий день.
Вы представляете, что будет завтра утром? Все, кому выписали лекарства с 15:30 и до 20:00, придут завтра! И что получается: человек больной, с температурой должен завтра прийти и наверняка пару часов простоять в очереди. А лечиться когда?Юрий Кошкодан
Редакция поинтересовалась у регионального министерства здравоохранения, как пациентам забрать лекарства. В ведомстве сообщили, что, действительно, аптека в ковид-амбулатории № 6 работает до 16:00, но после 16:00 и до окончания работы медучреждения препараты можно забрать в кабинете № 217 на втором этаже по тем же выданным рецептам.