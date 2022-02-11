Двое участковых в Белгороде брали взятки и фальсифицировали доказательства

В УМВД рассказали подробности. Участковые работали в отделе полиции № 2. В августе 2020 года они получили 5000 рублей за то, чтобы не составлять протокол об административном правонарушении. С января по март 2021 года один из них уничтожил материалы дела. После проверки их из полиции уволили.