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Двое участковых в Белгороде брали взятки и фальсифицировали доказательства

11 февраля 14:52
Фото: Бел.Ру
На бывших сотрудников УМВД по областному центру возбудили уголовные дела за мелкое взяточничество, злоупотребление и превышение должностных полномочий, сообщили в следственном комитете.

Следователи возбудили уголовные дела за фальсификацию доказательств по административному делу, превышение должностных полномочий и злоупотребление ими, за мошенничество и мелкое взяточничество.

С 2019 по 2021 год двое участковых неоднократно получали деньги за непривлечение к административной ответственности, а также фальсифицировали протоколы и другие документы.

В УМВД рассказали подробности. Участковые работали в отделе полиции № 2. В августе 2020 года они получили 5000 рублей за то, чтобы не составлять протокол об административном правонарушении. С января по март 2021 года один из них уничтожил материалы дела. После проверки их из полиции уволили.

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#Новости#Взятки#Полицейские#Превышение должностных полномочий#Коррупция#Наталья Корявых#Происшествия
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