Белгородцы могут открыть больничный без посещения поликлиники

Белгородцы могут открывать больничные онлайн и не посещать медучреждения очно. Для этого им дистанционно нужно обратиться к врачу в первый день появления симптомов заболевания. Заявку на оформление больничного следует подавать через сайт поликлиники.
Соответствующий приказ утвердили в Минздраве РФ. Ведомство разрешило оформление недельного больничного по результатам дистанционной консультации с врачом. Заявка от пациента направляется непосредственно к врачу, который в течение дня свяжется с человеком. В ходе беседы уточняются симптомы, длительность заболевания и общее самочувствие.
По словам главврача Старооскольской окружной больницы Светланы Немцевой, при отсутствии хронических заболеваний и недомогании в течение одного дня врач назначает недельный больничный. На следующий день к пациенту приедут медики для проведения ПЦР-теста, по результатам которого назначат лечение. Как уточнила главврач, в день при такой процедуре врач может принять до 150 пациентов, при выездах на дом — 30–35 человек.
Однако подобный формат не подойдёт населению старше 60 лет и тем, кто имеет хронические заболевания. Также электронный больничный не могут открыть те, кто болел уже несколько дней до обращения к врачу.