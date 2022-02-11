Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородцы могут открыть больничный без посещения поликлиники

11 февраля 08:04
Фото: Бел.Ру
Заявку на оформление больничного листа можно отправить через сайт медучреждения после дистанционной консультации с врачом. Обращаться к медикам необходимо в первый день появления симптомов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Белгородцы могут открывать больничные онлайн и не посещать медучреждения очно. Для этого им дистанционно нужно обратиться к врачу в первый день появления симптомов заболевания. Заявку на оформление больничного следует подавать через сайт поликлиники.

Соответствующий приказ утвердили в Минздраве РФ. Ведомство разрешило оформление недельного больничного по результатам дистанционной консультации с врачом. Заявка от пациента направляется непосредственно к врачу, который в течение дня свяжется с человеком. В ходе беседы уточняются симптомы, длительность заболевания и общее самочувствие.

По словам главврача Старооскольской окружной больницы Светланы Немцевой, при отсутствии хронических заболеваний и недомогании в течение одного дня врач назначает недельный больничный. На следующий день к пациенту приедут медики для проведения ПЦР-теста, по результатам которого назначат лечение. Как уточнила главврач, в день при такой процедуре врач может принять до 150 пациентов, при выездах на дом — 30–35 человек.

Однако подобный формат не подойдёт населению старше 60 лет и тем, кто имеет хронические заболевания. Также электронный больничный не могут открыть те, кто болел уже несколько дней до обращения к врачу.

Материалы по теме
В поликлинику № 6 Белгорода в день поступает 50 заявок на онлайн-закрытие больничныхБольничные листы начали оформлять в Белгородской области дистанционноВ поликлиниках Белгорода случился аншлаг из-за досрочного закрытия больничных
#Новости#Больничный#Врачи#Медицина
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18