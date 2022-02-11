Белгородцы могут открыть больничный без посещения поликлиники

По словам главврача Старооскольской окружной больницы Светланы Немцевой, при отсутствии хронических заболеваний и недомогании в течение одного дня врач назначает недельный больничный. На следующий день к пациенту приедут медики для проведения ПЦР-теста, по результатам которого назначат лечение. Как уточнила главврач, в день при такой процедуре врач может принять до 150 пациентов, при выездах на дом — 30–35 человек.