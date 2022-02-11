Белгородцу грозит до двух лет тюрьмы за интимные фото бывшей в соцсети

После расставания с девушкой 21-летний житель региона решил ей отомстить. На своей странице в соцсети он опубликовал интимные снимки, на которых была изображена его бывшая. Девушка согласия на публикацию не давала.
В Сети эти фото нашли знакомые потерпевшей. Узнав, что произошло, девушка обратилась в полицию.
На обидчивого молодого человека завели уголовное дело за незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия (ч. 1 ст. 137 УК РФ). Наказание по этой статье — штраф до 200 тыс. рублей, или до 360 часов обязательных работ, или до года исправительных работ, или до двух лет принудительных работ, или до четырёх месяцев ареста, или до двух лет тюрьмы.
Белгородца уже допросили, свою вину он признал.
Уголовное дело по этой же статье ранее завели против девушки, которая опубликовала интимные фото знакомой. Сделала это она из ревности, так как её парень стал встречаться с потерпевшей. На том же нарушении поймали жителя Белгородского района, который рассылал личные фото бывшей жены знакомым.