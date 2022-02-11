Белгородцу грозит до двух лет тюрьмы за интимные фото бывшей в соцсети

На обидчивого молодого человека завели уголовное дело за незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия (ч. 1 ст. 137 УК РФ). Наказание по этой статье — штраф до 200 тыс. рублей, или до 360 часов обязательных работ, или до года исправительных работ, или до двух лет принудительных работ, или до четырёх месяцев ареста, или до двух лет тюрьмы.