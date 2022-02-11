Белгородцам рассказали, как дистанционно открыть больничный

Один из способов — воспользоваться ресурсом «Электронная регистратура». Для этого необходимо зайти в личный кабинет, авторизоваться через «Госуслуги» и выбрать дистанционное открытие больничного. Также сервис позволяет записаться на приём или вызвать врача на дом.