Белгородцам рассказали, как дистанционно открыть больничный

Как отметил чиновник, механизм удалённого открытия больничных одинаков для всех районов Белгородской области. Для этого используется единая медицинская информационная система.
Один из способов — воспользоваться ресурсом «Электронная регистратура». Для этого необходимо зайти в личный кабинет, авторизоваться через «Госуслуги» и выбрать дистанционное открытие больничного. Также сервис позволяет записаться на приём или вызвать врача на дом.
После этого медик позвонит человеку, который оставил заявку, и удалённо соберёт информацию о течении болезни.
Если врачу после дистанционного общения достаточно информации, он оформляет больничный лист.Андрей Иконников
Также для дистанционного открытия больничного можно обратиться по номеру горячей линии 122 и попросить оператора, чтобы он перевёл вызов на врача.
При этом подобный формат не подойдёт людям старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания.