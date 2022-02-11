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Белгородцам рассказали, как дистанционно открыть больничный

11 февраля 11:13
Фото: ИА «Бел.Ру»
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал, как белгородцы могут удалённо открыть больничный. Помимо использования электронного сервиса, можно позвонить по номеру горячей линии 122.

Как отметил чиновник, механизм удалённого открытия больничных одинаков для всех районов Белгородской области. Для этого используется единая медицинская информационная система.

Один из способов — воспользоваться ресурсом «Электронная регистратура». Для этого необходимо зайти в личный кабинет, авторизоваться через «Госуслуги» и выбрать дистанционное открытие больничного. Также сервис позволяет записаться на приём или вызвать врача на дом.

После этого медик позвонит человеку, который оставил заявку, и удалённо соберёт информацию о течении болезни.

Если врачу после дистанционного общения достаточно информации, он оформляет больничный лист.Андрей Иконников

Также для дистанционного открытия больничного можно обратиться по номеру горячей линии 122 и попросить оператора, чтобы он перевёл вызов на врача.

Напомним, обращаться за онлайн-открытием больничного нужно в первый день появления симптомов.

При этом подобный формат не подойдёт людям старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания.

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