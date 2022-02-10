В лаборатории Белгорода не проверяют качество асфальта после ямочного ремонта

Ямы в регионе латают только литым асфальтобетоном. Это универсальная смесь, в составе которой есть битум и щебень, она позволяет работать даже при -10℃.
Так как в холодное время года асфальтовые заводы не работают, запасаются смесью для ремонта трасс дорожники заранее. Лаборатория ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» берёт у всех подрядчиков, которые занимаются содержанием дорог, образцы заготовленной смеси.
В лаборатории её растапливают и делают из неё небольшие кубики. Далее с ними проводят исследования. Так, специалисты определяют объём воздушных пустот в застывшей смеси и глубину вдавливания штампа. Это помогает определить, как быстро образуется колея.
Стандарт допускает содержание пустот до 6%. Пустоты в этой смеси должны быть, потому что здесь очень много битума. При нагревании он расширяется. Чтобы ему было куда деваться, есть эти пустоты. Наталья Куцына, начальник лаборатории ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области»
Если смесь некачественная, то лаборатория бракует партию и подрядчик должен будет всё переделать за свой счёт.
В регионе нашли больше 2000 м² дорог с ямами. С нового года дорожники отремонтировали чуть меньше половины из всех дыр.