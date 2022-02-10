В лаборатории Белгорода не проверяют качество асфальта после ямочного ремонта

Стандарт допускает содержание пустот до 6%. Пустоты в этой смеси должны быть, потому что здесь очень много битума. При нагревании он расширяется. Чтобы ему было куда деваться, есть эти пустоты. Наталья Куцына, начальник лаборатории ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области»