В ковид-центре под Белгородом начали собирать мебель и устанавливать оборудование

Ранее сообщалось, что фасады инфекционного центра под Белгородом выполнят в синем и белом цветах, а входные группы будут разноцветными — для удобства медиков скорой помощи. Возле ковид-госпиталя планируют установить памятник погибшим врачам. В региональном министерстве культуры уже объявили конкурс на лучший эскиз памятника. Речь шла и о том, чтобы разбить возле инфекционных центров парки.