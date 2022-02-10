В ковид-центре под Белгородом начали собирать мебель и устанавливать оборудование

В новом инфекционном центре в Терновке начали собирать мебель и медицинское оборудование, продолжается внутренняя отделка помещений. Монтаж и пусконаладку инженерных сетей рабочие уже завершают.
На объекте в Старооскольском горокруге тем временем смонтировали металлоконструкции, сейчас устанавливают сэндвич-панели. Рабочие также заканчивают монтировать кровлю.
Благоустройством территорий, в том числе строительством дорог и тротуаров, на объектах займутся весной.
Ранее сообщалось, что фасады инфекционного центра под Белгородом выполнят в синем и белом цветах, а входные группы будут разноцветными — для удобства медиков скорой помощи. Возле ковид-госпиталя планируют установить памятник погибшим врачам. В региональном министерстве культуры уже объявили конкурс на лучший эскиз памятника. Речь шла и о том, чтобы разбить возле инфекционных центров парки.
Отметим, что ковид-госпиталь под Белгородом планировали открыть сначала 15 декабря, затем — 25 декабря, а после — 15 января. После окончания пандемии коронавируса объект не будет простаивать — его планируют использовать в качестве инфекционного отделения белгородской горбольницы № 2.