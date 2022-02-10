Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В ковид-центре под Белгородом начали собирать мебель и устанавливать оборудование

10 февраля 06:54
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Монтаж и пусконаладка инженерных сетей на объекте подходит к концу, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Работы продолжаются и в инфекционном центре в Старооскольском горокруге.

В новом инфекционном центре в Терновке начали собирать мебель и медицинское оборудование, продолжается внутренняя отделка помещений. Монтаж и пусконаладку инженерных сетей рабочие уже завершают.

На объекте в Старооскольском горокруге тем временем смонтировали металлоконструкции, сейчас устанавливают сэндвич-панели. Рабочие также заканчивают монтировать кровлю.

Благоустройством территорий, в том числе строительством дорог и тротуаров, на объектах займутся весной.

Ранее сообщалось, что фасады инфекционного центра под Белгородом выполнят в синем и белом цветах, а входные группы будут разноцветными — для удобства медиков скорой помощи. Возле ковид-госпиталя планируют установить памятник погибшим врачам. В региональном министерстве культуры уже объявили конкурс на лучший эскиз памятника. Речь шла и о том, чтобы разбить возле инфекционных центров парки.

Отметим, что ковид-госпиталь под Белгородом планировали открыть сначала 15 декабря, затем — 25 декабря, а после — 15 января. После окончания пандемии коронавируса объект не будет простаивать — его планируют использовать в качестве инфекционного отделения белгородской горбольницы № 2.

Материалы по теме
Какие белгородские ковид-госпитали закроют после открытия инфекционных центровПосле пандемии ковид-центр под Белгородом будет работать как инфекционное отделениеВозле ковид-центра под Белгородом могут установить памятник погибшим врачам
#Новости#Старооскольский городской округ#Ковидный госпиталь#Терновка#Медицина
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18