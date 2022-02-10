В Белгородской области умер известный изобретатель пневмоходов

Не стало конструктора — валуйчанина Сергея Бриндюка. Об этом стало известно сегодня, 10 февраля. Глава Валуйского горокруга Дыбов выразил соболезнования родным от лица валуйчан и себя лично.
Среди заслуг конструктора выделили разработку пневмоходов «Барс», которые закупали у предприятия многие регионы страны. Уникальность разработанных Бриндюком машин заключается в том, что они не оставляют колею и не травмируют растения.
Сергей Бриндюк ранее руководил компаниями ООО «Скала» и ООО «Скала-инвест». С 2008 года конструктор был гендиректором ООО «Агромарк». В «Белагроспецмаше» владел 50% доли уставного капитала.