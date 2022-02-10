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В Белгородской области цены на билеты в учреждения культуры самые низкие в ЦФО

10 февраля 16:30
Фото: pixabay.com
Об этом заявил региональный министр культуры Константин Курганский. Средняя стоимость билета в Белгородской области по «Пушкинской карте» для посещения учреждений культуры самая низкая в Центральном федеральном округе.

Как отметил Курганский, средняя стоимость билета по «Пушкинской карте» для посещения учреждений культуры в регионе составляет 136 рублей. В сравнении с ЦФО, это самая низкая цена.

Нет большого заработка у учреждений культуры. Поэтому увеличивается количество мероприятий, чтобы учреждения получили дополнительные доходы для обновления выставочного пространства, музыкальных инструментов, библиотечных фондов.Константин Курганский

По словам чиновника, все белгородские учреждения культуры по всем направлениям задействованы в реализации проекта «Пушкинская карта».

А с 1 февраля к проекту присоединились и кинотеатры Белгородской области. Но купить билеты можно только на фильмы отечественного производства, которые сняли при поддержке Минкультуры РФ и Фонда кино.

На сегодняшний день в Белгородской области выпустили около 23 тысяч «Пушкинских карт», а приложение скачали 23 500 раз.

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