Сколько заработал бывший губернатор и чем болеет губернатор действующий

Posted 10 февраля 2022, 16:00
Published 10 февраля 2022, 16:00
Modified 1 декабря, 08:35
Updated 1 декабря, 08:35
Евгений Савченко по итогам 2020 года заработал 10,3 млн рублей, следует из декларации. Это на 6,6 млн рублей больше, чем было в 2019-м. В 2020 году, напомним, Евгений Савченко ушёл с поста губернатора Белгородской области — теперь он сенатор в Совете Федерации.
У супруги экс-губернатора доход тоже увеличился, но не настолько — со 116,6 тыс. рублей до 153,5 тыс. рублей.
Накануне глава региона Вячеслав Гладков рассказал о недомогании и о том, что сдаст тест и останется дома до тех пор, пока не получит результаты.
Утром 10 февраля губернатор сообщил, что у него диагностировали ковид, причём штамм «омикрон». Гладков подчеркнул, что чувствует себя неплохо, несмотря на то что у него почти пропал голос.
В комитете имущественных и земельных отношений мэрии Белгорода появилась новая начальница. Пост заняла Кристина Пасика, которая ранее работала директором ООО «Архитектурно-планировочное бюро».
КИЗО до изменений возглавляла Ирина Дементьева. Она осталась работать в комитете, но уже в должности заместителя руководителя.