Сколько заработал бывший губернатор и чем болеет губернатор действующий

Евгений Савченко по итогам 2020 года заработал 10,3 млн рублей, следует из декларации. Это на 6,6 млн рублей больше, чем было в 2019-м. В 2020 году, напомним, Евгений Савченко ушёл с поста губернатора Белгородской области — теперь он сенатор в Совете Федерации.