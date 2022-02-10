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Posted 10 февраля 2022, 16:00

Published 10 февраля 2022, 16:00

Modified 1 декабря, 08:35

Updated 1 декабря, 08:35

Сколько заработал бывший губернатор и чем болеет губернатор действующий

10 февраля 2022, 16:00
Сюжет
Губернатор
Экс-губернатор Евгений Савченко в год ухода заработал на 6,6 млн рублей больше дохода, действующий глава региона Вячеслав Гладков заразился омикроном, а в комитете имущественных и земельных отношений мэрии Белгорода — новая начальница.

Доход бывшего губернатора…

Евгений Савченко по итогам 2020 года заработал 10,3 млн рублей, следует из декларации. Это на 6,6 млн рублей больше, чем было в 2019-м. В 2020 году, напомним, Евгений Савченко ушёл с поста губернатора Белгородской области — теперь он сенатор в Совете Федерации.

У супруги экс-губернатора доход тоже увеличился, но не настолько — со 116,6 тыс. рублей до 153,5 тыс. рублей.

В год ухода с поста губернатора Евгений Савченко заработал на 6,6 млн больше
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…и болезнь губернатора действующего

Накануне глава региона Вячеслав Гладков рассказал о недомогании и о том, что сдаст тест и останется дома до тех пор, пока не получит результаты.

Утром 10 февраля губернатор сообщил, что у него диагностировали ковид, причём штамм «омикрон». Гладков подчеркнул, что чувствует себя неплохо, несмотря на то что у него почти пропал голос.

Губернатор Вячеслав Гладков заболел коронавирусом
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Смена руководства в КИЗО

В комитете имущественных и земельных отношений мэрии Белгорода появилась новая начальница. Пост заняла Кристина Пасика, которая ранее работала директором ООО «Архитектурно-планировочное бюро».

КИЗО до изменений возглавляла Ирина Дементьева. Она осталась работать в комитете, но уже в должности заместителя руководителя.

#Новости#Общество#Евгений Савченко#Губернатор#Коронавирус#Мэрия#Доход#Комитет имущественных и земельных отношений#Белгород#Вячеслав Гладков#Омикрон
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