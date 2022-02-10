«Ровеньки-маслосырзавод» ответил на публикацию о продаже предприятия

В пресс-службе организации «Бел.Ру» рассказали, что руководство завода в Ровеньках и белгородский минсельхоз ведут переговоры с банками-кредиторами и выстраивают конструктивный диалог. Что касается бизнесмена Савчука, то никаких договорённостей с ним или другими инвесторами нет. На текущий момент завод работает в штатном режиме.