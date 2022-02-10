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«Ровеньки-маслосырзавод» ответил на публикацию о продаже предприятия

10 февраля 12:51
Фото: сайт "Ровеньки - маслосырзавода"
В компании опровергли информацию о продаже завода белорусскому бизнесмену Алексею Савчуку, который владеет крупным производителем молочной продукции «Молочные горки».

«Ровеньки-маслосырзавод» опроверг публикацию о возможной продаже предприятия белорусскому бизнесмену. Ранее сообщалось, что решение пока не принято, рассматриваются «разные варианты».

В пресс-службе организации «Бел.Ру» рассказали, что руководство завода в Ровеньках и белгородский минсельхоз ведут переговоры с банками-кредиторами и выстраивают конструктивный диалог. Что касается бизнесмена Савчука, то никаких договорённостей с ним или другими инвесторами нет. На текущий момент завод работает в штатном режиме.

Напомним, 27 января стало известно, что «Ровеньки-маслосырзавод» хотят признать банкротом. Инициировать банкротство предприятия собирались сразу три банка — ВТБ, Сбербанк и Россельхозбанк.

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